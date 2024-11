Pepe Álvarez afea que la sentencia de UGT-A se conozca tras 15 años en pleno congreso del sindicato: "No parece casualidad"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado este jueves que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a la antigua cúpula del sindicato en Andalucía por fraude en subvenciones "haya aparecido justamente" en pleno congreso del sindicato a nivel nacional y ha subrayado que esta coincidencia "no me parece casualidad".

Álvarez se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la condena al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla a tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones por destinar "de forma consciente y fraudulenta" más de 40,6 millones de euros de ayudas de la Junta para cursos de formación "para financiar actividades propias del sindicato ajenas al fin social" de las subvenciones. La sentencia declara además al sindicato responsable subsidiario de la indemnización de 40,6 millones a la administración autonómica.

"En realidad todavía no la conozco porque no he tenido tiempo de ver si es una noticia de medios o si ya contamos con un texto de una sentencia. En todo caso tengo que decir en primer lugar que creo poco en las casualidades y que después de 15 años de este litigio haya aparecido justamente en el momento en el que el sindicato está en buenas condiciones en su Congreso no me parece casualidad", ha respondido el líder nacional de UGT.

En cualquier caso, ha expresado el "respeto" de UGT a la justicia porque "somos un sindicato que lucha contra la corrupción sin ningún lugar a duda" y ha defendido que UGT-A "ha hecho sus deberes como nadie" porque "en el momento en que se abrió aquella crisis no quedó nadie en la dirección del sindicato". "Vamos a ver el contenido a fondo y, desde luego, si es menester presentar o no recurso. Pero, en todo caso, me parece que 15 años después esta sentencia no deja buen cuerpo", ha subrayado.

Cuestionado por si está sugiriendo que la Audiencia Provincial de Sevilla ha hecho coindicir la difusión de la sentencia con el Congreso de UGT, Álvarez ha señalado que se limita a "relatar los hechos" de que "justo en el momento en el que nos vamos a ir de un Congreso tan importante para el sindicato y con un resultado tan positivo en los últimos años como el que hemos hecho en Barcelona conozcamos la sentencia de un proceso que lleva como unos 15 años".