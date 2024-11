Los podólogos andaluces del SAS darán prioridad a atender el pie diabético

La Junta de Andalucía ha creado la categoría profesional del podólogo, un especialista sanitario que se sumará en lo venidero a los centros públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Consejería de Salud, sin embargo, no concretan todavía una fecha precisa en la que los sanitarios ofrecerán ese servicio a los pacientes. Tampoco es previsible que los podólogos que engrosen próximamente las plantillas del SAS puedan atender otra tarea que no sea la prevención de las complicaciones provocadas por el pie diabético. Salud propone la incorporación para 2026 de 34 especialistas en toda Andalucía, uno por cada distrito andaluz de Atención Primaria. Con ese número, afirma el sindicato CSIF, “no habrá podólogos para otras patologías que no sea el pie diabético”.

Tierra de procesiones de penitencia y de romerías, Andalucía es una región propicia para la exhibición de un amplio muestrario de molestias y patologías en los pies. El anuncio de la implantación del servicio de podología en el SAS ha podido hacer pensar a no pocos andaluces que dispondrían de una atención especializada para los diversos males a los que se exponen las extremidades pedestres por tanto traqueteo ritual. No será ésa la prioridad de los podólogos andaluces. Su principal labor asistencial será evitar la amputación del pie a la que se ven sometidos los pacientes de diabetes con complicaciones. “Es un santo por vestir”, concluye Victorino Girela, presidente del sector autonómico de sanidad del CSIF, quien teme que el SAS no se plantee ofrecer otros servicios asistenciales.

Excluidos de la oferta

Para el dirigente de CSIF, la asistencia integral de las patologías de los pies requeriría la dotación de al menos 411 podólogos en Andalucía, uno por cada zona básica de salud. La propuesta de la Consejería de Salud se aleja de esas cifras. La previsión de plazas incluida en el expediente normativo que crea la categoría de podólogos es de ocho especialistas para el 1 de julio de este año, de trece para el 1 de enero de 2025 y de otros trece en enero de 2026. Son 34 en total, uno por cada distrito de Atención Primaria. Las fechas iniciales, no obstante, tienen pocos visos de cumplirse. Girela explica que el pasado lunes se aprobó la oferta pública de empleo de 2022 a 2024 y en ella “no figuran los podólogos”. Podrían ofertarse por la vía de la contratación temporal, a través de bolsa, pero no está aún operativa, “así que ningún podólogo puede aparecer en la bolsa ni sabemos cuándo”, concluye el dirigente de CSIF.

El Pacto de Atención Primaria, firmada por la Consejería de Salud “hace más de un año”, recogía la incorporación al sistema sanitario andaluz de un podólogo por cada provincia. Según recoge este acuerdo, las contrataciones deben confirmarse antes del próximo 31 de diciembre. La organización sindical CSIF ha mostrado su “preocupación”, ya que las contrataciones “no se han producido todavía”. Se trata, según el colectivo de profesionales, de un incumplimiento más del pacto del Gobierno andaluz.

El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía (Copoan), que ha celebrado la aprobación de la norma andaluza por suponer “un avance significativo en la estructura del sistema público de salud andaluz”, ha avisado de que, “para que esta incorporación sea efectiva, es vital que se creen suficientes plazas de podólogos en los centros sanitarios públicos”, ha declarado a Europa Press la presidente del Copoan, Rosario Correa, quien espera que se cumplan tales requisitos para “ofrecer un servicio completo, accesible y de calidad a la población”.

Medidas urgentes contra las complicaciones

La creación de la figura estatutaria del podólogo en Andalucía tiene el antecedente de la aprobación por unanimidad en la Comisión de Sanidad del Congreso de una proposición para la inclusión de la Podología en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. La prioridad de estos sanitarios se refleja en la memoria justificativa de la norma andaluza publicada el 23 de octubre en el BOJA. La tasa de amputación de pie diabético en España “casi duplica” la que se observa en los países vecinos. “Y esta tendencia está aumentando, lo que revela la necesidad de adoptar medidas urgentes”, subraya el texto que acompaña a la norma.

Alrededor del 80% de las amputaciones son consecuencia de la aparición de complicaciones con el pie diabético. El Grupo Internacional de Trabajo del Pie Diabético recomienda la creación de equipos en los sistemas sanitarios para gestionar las úlceras diabéticas. La incorporación de especialistas de Podología en el SAS, considera la Consejería de Salud, “garantizará” con la suma de los podólogos a los centros sanitarios públicos “una atención integral en la salud del pie, lo que sin duda tendrá como consecuencia una mayor prevención en el desarrollo de éste y otros problemas”.

Casi 4.000 amputaciones en 2018 y 2019

La amputación del miembro inferior es una de las principales complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Según los datos proporcionados por el Conjunto Mínimo Básico de Datos de Andalucía, reflejado en un informe de apoyo de la Consejería de Salud y Consumo correspondientes a los años 2018 y 2019, en Andalucía se practicaron un total de 1.743 y 1.734 amputaciones en las personas diabéticas, respectivamente. Estas cifras, en tasas por año, equivalen a 2,8 amputaciones por cada mil personas en 2018 y 2,7 amputaciones por cada mil personas en 2019. La úlcera es la principal manifestación del pie diabético, señala el texto que firma el endocrino Manuel Aguilar Diosdado y otros médicos. La úlcera es una herida abierta que sufre en algún momento de su vida el 20% de los pacientes con diabetes y el 85% de los que han sufrido una amputación de miembro inferior por una complicación de la enfermedad.