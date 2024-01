La Junta ya espera la quita de la deuda

La Junta de Andalucía no renunciará a la quita de la deuda autonómica que prepara el Gobierno central, aunque ésta irá ligada a la aprobación de una ley en la que el PSOE solicitará el apoyo del PP. Esto le proporcionará un elemento de presión ante un probable bloqueo del Senado a las cuentas de Estado, ya que la Cámara Alta debe aprobar los objetivos de estabilidad, elemento imprescindible para los PGE. La consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, aseguró ayer en Sevilla que su Gobierno no se va a oponer a esta condonación pactada, en un principio, con ERC pero para todas las comunidades. No obstante, España asegura que, como Junta, no acudirá a ninguna reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda.

La cifra de la condonación es el mejor secreto guardado por Hacienda, pero todo indica que se parecerá más a la catalana que a los 5.000 millones de euros que se obtendrían de aplicar a Andalucía el puro porcentaje conseguido por ERC, que es un 20% de lo que debe al Estado por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El hecho de que el Gobierno andaluz haya pasado de rechazar la quita a esperar a conocer el cálculo es indicativo que la cantidad se sitúa en el entorno de lo calculado por la fundación pública Fedea, que son 16.400 millones de euros para Andalucía. En un escenario en el que es posible que no haya nuevo modelo de financiación autonómica, a Andalucía, como al resto de comunidades mal financiadas, esta cantidad supondrá un respiro por el ahorro del pago de intereses y por la mejora de su calificación financiera ante los mercados de deuda.

En unas declaraciones de Carolina España a Europa Press, la consejera andaluza confirmó lo que ya viene siendo la tesis oficial de la Junta, sí se pedirá la quita cuando la ley esté aprobada, aunque no aceptará reuniones de carácter bilateral con el Ministerio de Hacienda. Este tipo de reuniones, sin embargo, se encuentra en el Estatuto de autonomía, no son nada extrañas, aunque el PP intenta que el Gobierno central se enfrente a todas las comunidades y no intente apoyos parciales que puedan romper la unidad de oposición que el PP pretende.

El Ministerio de Hacienda aseguró que se iba a reunir a partir del mes de enero con los gobiernos autonómicos para calcular la cuantía de la quita. El criterio del Gobierno central es que perdonará aquella parte de la deuda que se debió a la insuficiencia de las comunidades para afrontar la pasada crisis financiera. Por eso, el cálculo que ha hecho Fedea es el de aplicar a Andalucía, y al resto de las comunidades, una cantidad por habitante similar a la de Cataluña en vez de un porcentaje absoluto. Si fuese así, que es un extremo por confirmar, la Junta podría ahorrarse el 64% de su deuda con el FLA, 16.400 millones de euros, una cantidad de la que, difícilmente, podría prescindir. Hay que tener en cuenta que sólo en intereses se ahorraría algo más de 1.000 millones de euros al año y que, además, mejoraría la calificación que dan las agencias internacionales de cara a la adquisición de deuda.

No obstante, el Ministerio de Hacienda aún no ha iniciado la ronda de reuniones con las comunidades autónomas. El Gobierno está elaborando ahora el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, una vez que el Congreso aprobó el 10 de enero pasado los objetivos de estabilidad presupuestaria. Esto debe pasar también el visto bueno del Senado, donde es probable que el PP lo rechazase. Si fuese así, Hacienda sostiene que se volverían a los objetivos que envió en abril a Bruselas en su Programa de Estabilidad.