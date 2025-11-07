Retraso en trenes de Sevilla por una persona deambulando en la vía que ya ha sido localizada

Algunos trenes de la línea de alta velocidad con origen y destino Málaga y Granada han registrado retrasos este viernes debido a la presencia de una persona deambulando en la vía. Además, también se han visto afectados algunos trenes con origen o destino Sevilla y Cádiz.

Según han precisado a Europa Press desde Renfe, en total serían cinco trenes los afectados con un retraso de unos diez minutos. El servicio ya ha quedado normalizada tras sacar a la persona de la vía.

Desde Adif han explicado que pasadas las 16.15 horas la circulación ha estado afectada por este hecho desde la estación de Córdoba hasta la bifurcación hacia Málaga, por donde pasan trenes hacia o procedentes de distintas zonas de Andalucía.

Al parecer, han señalado a Europa Press, el motivo ha sido que había una persona deambulando por la vía, por lo que una patrulla de vigilancia de Adif, que realiza labores por la zona, ha logrado interceptarla y sacarla de la infraestructura ferroviaria, sin que haya que lamentar accidente alguno.