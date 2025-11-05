Sevilla tendrá conexión directa con el aeropuerto de Heathrow partir de marzo con Vueling

Sevilla sigue sumando rutas aéreas y conexiones. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha anunciado en la World Trade Market de Londres que a partir de marzo se sumará un vuelo diario con Londres Heathrow operado por la aerolínea Vueling y que está prevista para marzo o abril de 2026, con frecuencia diaria.

El aeropuerto de Heathrow ocupa actualmente el primer lugar como el aeropuerto más conectado del mundo, según el ranking OAG Megahubs 2025, además de ser el aeropuerto más grande y concurrido de Europa, con 83,9 millones de pasajeros en 2024 y el principal hub del Reino Unido. sUn hub, en términos de transporte aéreo, es un centro de operaciones (aeropuerto) donde una aerolínea concentra gran parte de su actividad para conectar vuelos de corto y medio radio con vuelos de largo radio.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que “esta nueva ruta supone un salto cualitativo en la conectividad internacional de Sevilla, ya que Heathrow concentra la mayor red de vuelos de conexión de largo recorrido del mundo, lo que facilitará la llegada de viajeros no solo desde Reino Unido, sino también desde América, Asia y Oriente Medio”.

Asimismo, Angie Moreno, ha valorado la relevancia de este anuncio; “esta nueva conexión directa con Heathrow refuerza la posición de Sevilla como destino turístico internacional de primer nivel. Se trata del aeropuerto más conectado del mundo y uno de los principales hubs europeos, lo que amplía enormemente nuestro potencial de atracción de visitantes y abre nuevas oportunidades para el turismo y la inversión en la ciudad.”

De igual manera, Moreno subrayó además la importancia estratégica del mercado británico para Sevilla; “el mercado británico sigue siendo clave para nosotros. Es el que más crece en Sevilla, con más de 162.000 viajeros anuales, una estancia media de tres noches y un gasto turístico superior al de otros mercados. Con esta nueva conexión directa, esperamos consolidar y aumentar estas cifras en los próximos años.”

Por otro lado, delegada también destacó el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, Vueling y Junta de Andalucía en la promoción internacional de la ciudad; “Esta alianza con Vueling demuestra el compromiso de las aerolíneas con el destino Sevilla y la confianza en su potencial. Continuaremos trabajando para seguir ampliando nuestra red de conexiones y mantener el crecimiento sostenido del turismo internacional”.

Con esta incorporación, Sevilla amplía su oferta de conexiones aéreas con Londres, sumando Heathrow a las rutas ya existentes con otros aeropuertos londinenses, reforzando así su papel como puerta de entrada al sur de Europa.

Vueling inauguró el pasado mes de obctubre una nueva conexión directa entre Sevilla y Esauira, un destino situado en la costa atlántica de Marruecos, con el primer vuelo de la temporada

Las últimas rutas que se han sumado a las que opera el aeropuerto de San Pablo son de la aerolínea EasyJet, con cuatro nuevas rutas que conectarán Sevilla con Berlín, Milán-Malpensa, Ámsterdam y Lyon. Estas nuevas rutas, que operarán con dos frecuencias semanales, complementan las ya existentes de easyJet hacia Basilea, Ginebra y Londres-Gatwick, ampliando las posibilidades de conexión directa entre Sevilla y los principales centros urbanos europeos. Con esta ampliación, Sevilla continúa fortaleciendo su posicionamiento como destino turístico internacional, apoyado en una oferta cultural diversa, un patrimonio histórico reconocido y una infraestructura moderna y competitiva.

Además, Ryanair está conectando desde el 29 de octubre Sevilla con Varsovia con dos frecuencias semanales desde el Aeropuerto de Sevilla. Los vuelos saldrán los miércoles a las 14:25, con llegada a la capital polaca a las 18:15 horas, mientras que los sábados, estos horarios se adelantan veinte minutos. Puedes encontrar los vuelos más baratos desde 27,99 euros.

Por su parte, los vuelos Sevilla-Breslavia se ofertan a partir del 6 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución. Asimismo, tendrán dos frecuencias semanales: los lunes a las 21:20 y los sábados a las 20:20, con llegada a Breslavia a las 00:50 y 23:50, respectivamente. Los billetes más económicos están disponibles desde 53 euros.