Vídeos | Así han revivido las cascadas de Andalucía tras los temporales: de La Cimbarra en Jaén al Tajo de Ronda

La borrasca Leonardo deja ya 7.000 personas desalojadas en Andalucía a causa de las riadas. Pero una de las consecuencias positivas de los últimos temporales de lluvias, más allá de una reserva hídrica garantizada para los próximos años, son las espectaculares cascadas que han revivido por todo el medio natural de la comunidad. Una de las imágenes más sorprendentes la ha protagonizado Grazalema, donde en las últimas 72 horas han caído más de 700 litros por metro cuadrado.

La precipitación acumulada es tal que la plaza de los Asomaderos de Grazalema continúa expulsando agua en cascada hacia la sierra de Cádiz. Así lo constata este vídeo filmado por la Guardia Civil, previamente al desalojo de la comunidad ante los séismos detectados.

El Guadalevín, exhuberante por el Tajo de Ronda

Ya en la provincia de Málaga, la Serranía de Ronda ha sido otra de las zonas donde ha llovido con mayor intensidad. En las últimas horas, una de las imágenes más destacadas en la comarca es la del salto del Guadalevín, uno de los afluentes del Guadiaro, que brota con abundante caudal por la garganta del Tajo de Ronda.

De La Osera a La Cimbarra: el espectáculo de la naturaleza en Jaén

Más llamativa es la postal estos días de la Cascada de la Osera, que con 132 metros de altura se erige como la más alta de Andalucía y la segunda de España, tras el Nervión. La Sierra de las Villas alberga esta joya natural entre cortados de piedra y valles donde crecen arces, nogales, tejos y pinos. A este salto de agua se puede acceder por una pista desde la localidad de Mogón, esta vía es peligrosa con el terreno mojado y en zonas con grandes cortados hay peligro de desprendimiento.

También en Jaén, otro de los epicentros del temporal ha sido Aldeaquemada, donde la cascada de La Cimbarra es su principal reclamo turístico. Ubicada junto al parque natural de Despeñaperros y la Sierra Moreno oriental y limítrofe con Castilla-La Mancha, estos días el salto rebosa agua por toda una pared vertical formada por estratos rocsosos muy resistentes a la erosión.

Dos cascadas artificiales en Almería

En Almería, la comarca del Poniente fue una de las más afectadas por el paso de la borrasca Kristin la semana pasada. En la localidad de Aguadulce, las lluvias sacaron a la luz una catarata espontánea, en la que el agua descendía por una ladera cercana a zonas habituadas y vías de paso.

Algo similar ocurrió en el barrio de Pescadería-La Chanca, en la capital almeriense, donde una cascada emergió desde un desnivel próximo a edificaciones, dejando una imagen poco habitual en una zona plenamente urbanizada y junto al litoral. "Hacía años que no la veía", aseguran los vecinos en redes sociales.

Ambos episodios están relacionados con la saturación del suelo a causa de precipitaciones continuadas. El terreno, incapaz de absorber más agua, libera el exceso mediante escorrentías superficiales que buscan salida por pendientes naturales o artificiales.