El temporal de viento sigue castigando el patrimonio verde de Sevilla. Una de las imágenes que está ofreciendo la jornada de jueves a causa de la borrasca Leonardo se ha producido en la emblemática Avenida de la Palmera, donde las fuertes rachas han llegado a doblar casi por completo el tronco de uno de sus ejemplares, haciendo temer por su resistencia. Cabe destacar que no es un incidente aislado: la semana pasada, el viento también causó estragos en los jardines exteriores de la Cámara que dan a la Ronda Histórica. En ese caso, una tipuana de gran porte fue derribada por el vendaval y, en su caída, golpeó y dañó gravemente a una palmera contigua. Finalmente, y por motivos de seguridad, se ordenó la tala de ambos árboles.