El viento pone al límite el arbolado de Sevilla: se dobla una palmera en la Avenida de la Palmera
Los efectos de la borrasca Leonardo siguen causando estragos en Sevilla capital
El fuerte viento destroza dos árboles de gran porte del jardín exterior del Parlamento andaluz
El temporal de viento sigue castigando el patrimonio verde de Sevilla. Una de las imágenes que está ofreciendo la jornada de jueves a causa de la borrasca Leonardo se ha producido en la emblemática Avenida de la Palmera, donde las fuertes rachas han llegado a doblar casi por completo el tronco de uno de sus ejemplares, haciendo temer por su resistencia. Cabe destacar que no es un incidente aislado: la semana pasada, el viento también causó estragos en los jardines exteriores de la Cámara que dan a la Ronda Histórica. En ese caso, una tipuana de gran porte fue derribada por el vendaval y, en su caída, golpeó y dañó gravemente a una palmera contigua. Finalmente, y por motivos de seguridad, se ordenó la tala de ambos árboles.