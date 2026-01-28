El fuerte viento destroza dos árboles de gran porte del jardín exterior del Parlamento andaluz

El fuerte viento ha causado este miércoles daños en dos árboles de gran porte, una tipuana y una palmera, en el jardín exterior del Parlamento andaluz que da a la Ronda Histórica, lo que ha obligado a ordenar la tala de ambos ejemplares, según han aclarado fuentes de la Cámara autonómica a este periódico.

Según las citadas fuentes, el viento afectó primero a una tipuana, que cayó al suelo del jardín y en la caída afectó también a una palmera, por lo que recalcan que ha sido un accidente causado por el vendaval.

Los vecinos de la zona han alertado de este hecho al observar que varios operarios con una sierra eléctrica estaban seccionando el enorme tronco de uno de los ejemplares verdes afectados.

El tronco seccionado de uno de los árboles del jardín exterior del Parlamento / M.G.

La tipuana dañada podría ser la que el Parlamento proyectaba talar desde 2024. El proyecto consistía en la tala de dos árboles de gran tamaño en los jardines del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, en Sevilla, concretamente un ficus y una tipuana para sustituirlos por otros debido al supuesto “mal estado” que presentan tales ejemplares.

Primer plano de la tipuana destrozada por el viento / Parlamento andaluz

El proyecto de tala fue informado favorablemente por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico “dado el mal estado de los mismos y los riesgos a las personas y al BIC que su caída pudiera producir”.

La Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA) censuró en agosto de 2024 el proyecto de tala del Parlamento de Andalucía de apeo, tala y retirada de los dos árboles citados. La presión ciudadana parece que frenó el proyecto de tala.