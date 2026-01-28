La Catedral de Sevilla acoge este miércoles 28 de enero una misa por el eterno descaso de las víctimas del choque de trenes en Adamuz. El oficio religioso, que comienza a las 20:00, se aplica también por Fernando Huerta, el maquinista fallecido en el accidente ferroviario de Barcelona.

Sevilla se suma, así, a los actos y cultos que distintas ciudades están celebrando por uno de los sucesos más trágicos que se recuerdan. El número de fallecidos es de 45, la mayoría de ellos procedentes de la provincia de Huelva.