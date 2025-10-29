El SAS tendrá 521 millones de euros más para personal; 316 más para gastos y 137 más para farmacia

El Presupuesto General de la Junta de Andalucía para 2026 está centrado en la Sanidad como eje prioritario. La consejera de Hacienda, Carolina España, ya ha explicado que este año se destina el mayor presupuesto de la historia a este servicio público pero más allá de las grandes cifras, como son los 16.156 millones de euros destinados a la salud pública andaluza, los detalles son importantes.

Porque el SAS acapara la mayor parte del aumento de las cuentas públicas para el próximo 2026. Las partidas destinadas al pago del personal al servicio de la administración crecen en 715 millones de euros, de los cuales 521 se destinan a las nóminas del nuevo personal sanitario que se va a contratar de manera estable y que asciende a 4.371 efectivos más, de los que 3.893 van a formar parte de la plantilla estructural del SAS, a los que hay que sumarles los contratos de los 478 MIR.

Esta política supone un cambio sustancial, según ha explicado el Director General de Presupuestos de la Junta, Eduardo León, ya que desde la pandemia, la política de personal del SAS se ha centrado en absorber al personal eventual que se contrató para hacer frente al covid. Ahora se amplía el número de los profesionales sanitarios que van a formar parte de la plantilla estructural del SAS. Un aumento de personal que, según Eduardo León, es "casi horizontal" porque se van a dotar los nuevos servicios de oncología pero también de salud mental y cuidados paliativos y Atención Primaria.

Además, se destinan 155 millones de euros al incremento retributivo productivo, es decir, a fomentar la carrera profesional y a abonar lo que se denomina autoconcierto que no es más que la apertura de los quirófanos por las tardes y durante los fines de semana. Un refuerzo que va a costar a las arcas públicas 33 millones de euros según consta en las cuentas de la Junta para 2026.

La consejera Carolina España ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en la sede de su consejería, en la que también ha participado toda la cúpula de Hacienda que ha dado explicaciones a los medios de comunicación de los datos del Presupuesto, que el concierto con clínicas privadas se mantiene en la misma cifra que en 2025. Esto significa que baja el porcentaje de fondos destinados a estos conciertos hasta un 3%, ya que sube la cuantía total del gasto en Salud.

Más gasto corriente

No es lo único en lo que suben las partidas destinadas a la Sanidad pública. Los gastos corrientes de la Junta suben en 495,3 millones de euros, de los cuales 316 millones se van a destinar al SAS. A esto hay que añadir que sólo para hacer frente al gasto farmaceútico, la Junta va a disponer de 157 millones de euros más que en el año precedente.