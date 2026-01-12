¿Cómo sería la serie ‘Stranger Things’ si se hubiera hecho en Andalucía?

Stranger Things, la serie de Netflix que se estrenó en 2016 y finalizó el pasado 31 de diciembre tras cinco exitosas temporadas, se ha consolidado como uno de los fenómenos televisivos más vistos de la historia de la plataforma a nivel internacional. La historia, ambientada en el pequeño pueblo de Hawkins, combina terror, ciencia ficción y aventuras adolescentes, con guiños a la cultura pop de los años 80, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo.

Ahora, el universo de los hermanos Duffer ha recibido un inesperado giro andaluz. El creador de contenido Sergio Macías ha respondido a una curiosa pregunta: “¿Cómo sería Stranger Things en Andalucía?”. Bajo esta premisa, ha creado una versión propia del final de la serie con ayuda de inteligencia artificial, titulada 'Cosas con mucho malaje'.

El proyecto se dio a conocer hace unos días con un tráiler que ya ha causado sensación en Instagram, alcanzando cerca de 50.000 ‘likes’. Siguiendo la estética visual original de la serie, el trailer recrea con colores saturados y oscuros ese universo paralelo inquietante conocido como el ‘Upside Down’, solo que adaptado al sur de España.

El video arranca con Juan y Medio diciendo: “A veces me pregunto, ¿cómo sería Stranger Things en Andalucía?”. A partir de ahí, se despliega una sucesión de personajes célebres andaluces: el presentador Modesto Barragán declara que “Andalucía queda inmersa en el ‘Upside Down’”, mientras que María del Monte, David Bisbal, Ana Mena o Isabel Pantoja aparecen caracterizados siguiendo referencias claras de la serie.

Pero la adaptación andaluza no se queda solo en los personajes. Entre guiños visuales y referencias culturales, no faltan detalles como la Feria de Abril de Sevilla o un camión de Cruzcampo atravesando el apocalipsis, que le da un toque cómico y reconocible para el público local. La combinación de suspense y humor convierte a 'Cosas con mucho malaje' en un ejemplo de cómo el universo de Stranger Things puede reinventarse con identidad andaluza.