Los sindicatos reclaman soluciones urgentes para el dispositivo Infoca en Andalucía

Las secciones sindicales de UGT, CCOO y CSIF han anunciado este viernes del envío de una carta al consejero de Presidencia, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en la que le solicitan una reunión urgente con el fin de abordar la situación del dispositivo Infoca, encargado de la prevención y la extinción de los incendios forestales en Andalucía.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Efe, los sindicatos alertan de que a finales de agosto, en este instante, el dispositivo se encuentra incompleto, con torres de vigilancia cerradas, camiones con un solo componente, vehículos que no pueden circular por pistas forestales y falta de equipos de protección individual, entre otros problemas que denuncian desde hace tiempo y que, según aseguran, no reciben solución.

Los representantes de los trabajadores del Infoca critican igualmente el incumplimiento de compromisos relacionados con la estabilidad del personal, que debía pasar a ser fijo durante 12 meses después del acuerdo alcanzado en 2024, y con la recuperación del complemento de antigüedad, pendiente desde hace dos años pese a las promesas de la Consejería de Presidencia.

Los sindicatos subrayan que el personal del Infoca, que cada verano se esfuerzan por luchar contra los incendios y proteger el patrimonio natural de Andalucía, "merece unas buenas condiciones de trabajo y una respuesta inmediata" por parte de la administración.