Estos son los municipios de Andalucía donde hará más frío este fin de semana: mínimas de -4ºC y máximas de 7ºC

Este viernes no se descartan nevadas por encima de los 1.300 metros en el interior oriental.

La península se encuentra ya inmersa en un episodio de frío anormal para la época del año debido a la entrada de una masa de aire de origen ártico. La Aemet ha activado los avisos por nevadas persistentes en siete comunidades del tercio norte, donde la cota de nieve descenderá progresivamente por debajo de los 600 metros fuera incluso de zonas de montaña. Mientras tanto, en Andalucía, este jueves se ha registrado una temperatura mínima de -8ºC en el entorno de Sierra Nevada.

Los próximos días estarán marcados por un descenso térmico generalizado en la región, especialmente el viernes y el sábado. De momento, este jueves 20 será una jornada con cielos despejados, salvo intervalos nubosos en el extremo oriental, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Las máximas oscilarán entre los 13ºC de Jaén y los 20ºC de Málaga y Almería. Al final del día, los termómetros se situarían por debajo de los 5ºC en el interior de la provincia de Granada, pero ¿cuáles serán los municipios andaluces donde hará más frío este fin de semana?

Viernes 21: máximas por debajo de los 10ºC en el interior oriental

A primeras horas del viernes 21 habrá cielos despejados, con heladas débiles en el interior oriental, localmente moderadas en las sierras. No obstante, las mínimas se producirán por lo general al final del día:

-2ºC Santiago de la Espada y Puebla de Don Fadrique

-1ºC Pedro Martínez, Baza y Huéscar

0ºC Trévelez y Cúllar

1ºC en Granada capital

Las máximas al mediodía se quedarán por debajo de los 10ºC en gran parte del interior oriental:

6ºC en Puebla de Don Fradrique

7ºC en Diezma y Pedro Martínez

8ºC en Pozo Alcón y Cúllar

9ºC en Villacarrillo, Úbeda, Cazorla, Martón, Huéscar, Guadix, Láujar de Andarax, Serón y Oria

En paralelo, se esperan intervalos de cielos nubosos en el sureste de la comunidad, con precipitaciones débiles y ocasionales que serían de nieve por encima de los 1300-1500 metros en Sierra Nevada y las Alpujarras de Granada y Almería. Durante todo el episodio se esperan vientos flojos a moderados de componente norte que incrementarán la sensación de frío.

La mañana del sábado 22, el momento más gélido

El sábado 22, las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios o en ligero descenso. De nuevo, se esperan heladas débiles en el interior oriental, moderadas en las Béticas, con las siguientes mínimas:

-4ºC en María y Puebla de Don Fadrique

-3ºC en Huéscar, Baza, Montejícar y Gor

-2ºC en Trévelez, Castril, Campotéjar, Noalejo, Chirivel, Vélez-Rubio, Segura de la Sierra, Génave y Alcalá la Real

-1ºC en Hornos, La Puerta del Segura, Villarrodrigo, Montizón, Castellar, Huelma, Castillo de Locubín, Valdepeñas de Jaén, Pozo Alcón, Cortes de Baza, Gorafe, Pedro Martínez, Guadix, Diezma, Dólar, Jerez del Marquesado, Serón y Oria

Mientras, las máximas descenderán localmente en el litoral mediterráneo, donde no se descartan nubes bajas matinales con precipitación. Las capitales más frías serán Jaén (11ºC), Granada (13ºC) y Córdoba (14ºC), mientras que los termómetros no superarán los 10ºC en los siguientes municipios:

7ºC en Gor

8ºC en Bacares, Puebla de Don Fadrique, Murtas, Bérchules, Montejícar, Cazorla , La Iruela, Larva, Cabra del Santo Cristo, Segura de la Sierra y Villarrodrigo

, La Iruela, Larva, Cabra del Santo Cristo, Segura de la Sierra y Villarrodrigo 9ºC en Pozo Alcón, Cúllar, Pedro Martínez, Dólar, Jerez del Marquedsdo, Villacarrillo, Génave, Baeza, Úbeda, Torreperogil, Huelma, Jimena, Mancha Real y Quesada

Adiós al frío, bienvenida lluvia

El paso de un frente sustituirá la masa fría ártica por otra más cálida procedente del Atlántico provocará un ascenso progresivo de las temperaturas a partir del domingo 23, salvo en el suroeste de Andalucía. Se esperan no obstante heladas débiles en el interior oriental.

La nueva tendencia dejará con intervalos nubosos en aumento y de cara al lunes 24, precipitaciones generalizadas en la comunidad.