Esta es la temperatura mínima que se espera en Sevilla en los próximos días

Tras el paso de la borrasca Claudia por Andalucía, el escenario de precipitaciones generalizadas e intensas parece haber llegado a su fin. Sin embargo, la ausencia de lluvia le cede el paso a una masa de aire muy frío que, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, provocará un acusado descenso de las temperaturas. Ahora bien, ¿qué minimas se alcanzarán en el caso de la provincia de Sevilla?

De acuerdo con el organismo, en torno al jueves o viernes de esta semana, se producirá "una bajada significativa" de los mercurios, descendiendo a mínimas por debajo de los 0ºC en algunos casos. No obstante, la situación se estabilizará a partir del domingo 23 de noviembre, cuando se registre un nuevo incremento térmico. A continuación, vamos a ver los municipios más afectados y qué podemos esperar durante las próximas jornadas.

Caen las temperaturas en Sevilla: notable descenso hacia el fin de semana

Este martes 18 de noviembre, la capital hispalense registra máximas de 21ºC, igual que en Lebrija. Algo más bajas son las temperaturas en Écija (19ºC) o Morón de la Frontera (18ºC), aunque la situación se mantiene de una manera muy similar. En el caso de las mínimas, los termómetros bajarán a lo largo del día hasta los 7ºC, por ejemplo, en la localidad astigitana; mientras que Sevilla rozará los 8ºC.

Ahora bien, con el transcurso de los días, se irá observando un descenso progresivo de estos valores, que tendrá su punto álgido durante el viernes y el sábado de esta semana. Por lo tanto, el escenario se mantiene el miércoles 19 y, con la llegada del jueves 20, los datos revelan una clara bajada de las máximas: 19ºC en Sevilla y Lebrija; 17ºC en Écija; e incluso 16ºC en Morón de la Frontera.

Por su parte, en áreas del norte de la provincia se alcanzan valores todavía más bajos (12ºC - 14ºC), igual que en algunas zonas de la Sierra Sur, como Estepa (12ºC). A pesar de ello, lo más llamativo son los valores de las mínimas, que auguran la llegada del frío otoñal a la provincia de Sevilla.

Estos son los municipios que alcanzarán las temperaturas más bajas

"Los días más fríos en Andalucía esta semana serán el viernes y el sábado, debido a la llegada de una masa de aire de origen ártico", informa la Aemet. En este escenario, Sevilla capital descenderá hasta los 5ºC el sábado 22 de noviembre; y el domingo 23 alcanzará una mínima de 2ºC. Otros municipios de la provincia, en cambio, mostrarán un panorama todavía más frío.

Es el caso de Cazalla de la Sierra, donde los termómetros marcarán los -2ºC el sábado, para subir ligeramente el domingo (-1ºC). En la misma línea, Alanís (-1ºC), Las Navas de la Concepción (0ºC), Guadalcanal (0ºC), Almadén de la Plata (1ºC), El Pedroso (1ºC) o Constantina (1ºC) se encuentran entre las localidades sobre las que más se observará este notable descenso térmico.

Otras zonas como Estepa (2ºC), Osuna (4ºC), Écija (0ºC - 3ºC) o Morón de la Frontera (3ºC - 4ºC) también experimentarán una significativa bajada que, como decíamos al principio, empezará a remontar a partir del domingo. Por ello, se espera que sea un episodio aislado, aunque todavía no hay datos oficiales para el comienzo de la próxima semana.