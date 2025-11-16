Tras la borrasca 'Claudia' llega el frío a Sevilla: el tiempo que hará la semana del 17 al 23 de noviembre

Varias personas pasan por el Puente de Triana en una mañana de frío.

Tras varios días de lluvias intensas, la borrasca Claudia comienza a retirarse y deja paso a una masa de aire muy frío que provocará un acusado descenso de las temperaturas en todo el país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir del martes las mínimas empezarán a caer de forma generalizada y el frío se intensificará conforme avance la semana. La agencia señala que el fin de semana próximo habrá valores más propios del invierno que del final del otoño.

En Sevilla, la semana comenzará con los últimos coletazos de la borrasca Claudia. A medida que avancen las horas y las nubes se vayan retirando, los termómetros empezarán a descender, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas bajarán con mayor claridad.

El tiempo en Sevilla para los próximos días. / Aemet

A continuación, avanzamos la previsión del tiempo para la semana del 17 al 23 de noviembre en Sevilla capital:

Lunes: Aún persistirá cierta inestabilidad asociada a la borrasca Claudia. La probabilidad de lluvia superará el 85% durante toda la jornada, aunque no se prevén grandes acumulaciones. Las temperaturas seguirán siendo suaves, con máximas de 20 grados y mínimas de 11.

Martes: Mejora del tiempo. Tras una mañana con algunas nubes, el cielo tenderá a despejarse por la tarde. Las máximas se mantienen en torno a los 20 grados. Las mínimas, en cambio, descienden hasta los 8 grados.

Miércoles: El aire frío empezará a sentirse con más intensidad. Cielos despejados, máximas que bajan a 19 grados y mínimas que caen hasta los 7.

Jueves: Continúa el descenso de las mínimas, que se situarán en 6 grados durante la madrugada. Las máximas se mantendrán en 19 y el cielo permanecerá despejado.

Viernes: El frío se hará más evidente. Las máximas caerán hasta los 15 grados y las mínimas rondarán los 5.

Sábado: Jornada más propia del invierno que del otoño. Será el día más frío de la semana, con cielos poco nubosos y temperaturas aún más bajas: 14 grados de máxima y 3 de mínima.

Domingo: A falta de datos oficiales de Aemet, las previsiones de eltiempo.es apuntan a una ligera recuperación de uno o dos grados, aunque los valores seguirán siendo fríos para esta época del año.