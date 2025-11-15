Estas son las diez localidades de Sevilla en las que más ha llovido este sábado

La jornada del sábado 15 de noviembre ha dejado grandes precipitaciones en muchos municipios de la provincia de Sevilla. Las lluvias han sido abundantes y persistentes durante todo el día, lo que ha provocado varios incidentes destacables en puntos de la Sierra Norte como Burguillos y el Castillo de las Guardas. Las precipitaciones acumuladas durante horas generaron crecidas extraordinarias en arroyos y cauces, inundaciones puntuales y cortes totales o parciales de tráfico. Las imágenes de avenidas de agua discurriendo con fuerza por arroyos como el del Paso de la Villa evidenciaron la magnitud de las lluvias registradas.

Pero no sólo en la Sierra Norte se han registrado grandes precipitaciones, ya que se han producido en muchas más localidades sevillanas. De hecho, el segundo municipio de toda Andalucía que ha recibido más lluvia durante este sábado ha sido La Puebla de los Infantes, que se encuentra también entre los cinco de toda España en las que más ha llovido en la jornada de hoy.

La lluvia ha sido generalizada en buena parte de la provincia, dejando registros de consideración también en municipios de la Campiña y el Aljarafe.

Estas son las diez localidades de la provincia de Sevilla en las que más ha llovido este sábado:

La Puebla de los Infantes: 90 l/m². Almadén de la Plata: 76'2 l/m². Carrión de los Céspedes: 58'8 l/m². Cazalla de la Sierra: 58'7 l/m². Carmona: 42'4 l/m². Guadalcanal: 34'8 l/m². Écija: 32'1 l/m². Fuentes de Andalucía: 30 l/m². Sevilla: 29'5 l/m². Tomares: 18'6 l/m².

A pesar de que este domingo seguirá lloviendo sobre la provincia de Sevilla, el aviso naranja ha desaparecido ya esta noche y mañana no hay ningún aviso activado por el momento, aunque las autoridades y los servicios de emergencia siguen pidiendo precaución a los ciudadanos en toda la provincia.