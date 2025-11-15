Cae un árbol en El Porvenir y crea problemas de tráfico en Bueno Monreal

La caída de un gran árbol en la tarde de este sábado en el barrio de El Porvenir, en Sevilla, ha provocado problemas de tráfico en la avenida Cardenal Bueno Monreal, una de las vías más transitadas de la zona. El suceso se produjo alrededor de las 17:30 horas, en un momento de intensa actividad en la ciudad debido al mal tiempo y el elevado volumen de vehículos circulando.

Varias ramas de un árbol de un tamaño considerable, se cayeron repentinamente sobre parte de la calzada, aunque afortunadamente no se han registrado heridos. Los primeros avisos llegaron al teléfono de emergencias 112, que activó de inmediato a Policía Local, Bomberos y Lipasam, cuyos operativos se desplazaron hasta el lugar para asegurar la zona y proceder a la retirada del árbol y de sus ramas.

La caída ocasionó el corte de dos de los tres carriles del tráfico en sentido puente de las Delicias, lo que generó colas y problemas de movilidad en una de las arterias del barrio de El Porvenir y muy cercana a otras como Felipe II, Avenida de la Borbolla, Ramón Carande y Diego Martínez Barrio.

Operarios municipales continúan trabajando para despejar por completo la calzada y evaluar los daños ocasionados, así como las causas de la caída, que podría estar relacionada con los episodios de intensas lluvias y fuertes rachas de viento de las últimas horas.

Continúan las labores de limpieza y control, y las autoridades piden extremar la precaución ante la posibilidad de nuevos incidentes ocasionados por la inestabilidad del arbolado urbano en estas últimas horas de aviso naranja sobre la capital hispalense.