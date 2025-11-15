El paso de la borrasca 'Claudia' deja un enorme socavón en la A-476 y un centenar de incidencias

Estaba previsto y así ocurrió. La borrasca Claudia golpeó este sábado con fuerza a la provincia, dejando a su paso un reguero de incidencias, cortes de carretera e importantes acumulaciones de lluvia durante una jornada marcada por la alerta naranja por precipitaciones y el aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Según fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía, a lo largo del día se registraron cerca de un centenar de incidencias, de las cuales unas 40 estuvieron relacionadas con la lluvia y una treintena con el viento, que provocó en la capital la caída de un árbol en la Avenida Cardenal Bueno Monreal, según informó Emergencias Sevilla.

La incidencia más grave se produjo en la carretera A-476, entre El Castillo de las Guardas y El Garrobo, donde la fuerza del agua provocó el desprendimiento de la calzada en el kilómetro 3. El hundimiento abrió un socavón de grandes dimensiones en el que cayó un vehículo con cuatro ocupantes, que resultaron heridos y tuvieron que ser atendido tras el siniestro. La vía quedó cerrada en ambos sentidos, generando una imagen impactante del enorme agujero provocado por el desprendimiento.

El temporal también afectó de forma notable a otras vías principales. En la N-433, también en el termino municipal de El Castillo de las Guardas, otras incidencias complicaron gravemente la circulación, mientras que en la N-630 fue necesario cortar el tráfico entre los puntos kilométricos 7,67 y 7,68 debido desprendimientos en el asfalto y caída de árboles que bloquearon la calzada. Los servicios de conservación de carreteras trabajaron durante horas para asegurar la zona y retirar los restos.

Además, en Castilblanco de los Arroyos, las lluvias intensas provocaron la anegación de numerosas calles de la localidad e inundaciones en varios locales de la urbanización Las Colinas. Aunque no se produjeron daños personales, los efectivos de emergencia tuvieron que intervenir para achicar agua y revisar el estado de los drenajes. La Policía Local avisó a los vecinos a través de un comunicado de urgencia difundido en redes sociales evitar el uso del vehículo si no era imprescindible, debido a la imposibilidad de circular con normalidad por varias zonas. Los avisos por balsas de agua, ramas caídas y desprendimientos menores se multiplicaron en la provincia.

Ya por la mañana, la Policía Local de Sevilla tuvo que establecer desvíos en la SE-020, donde la calzada presentaba importantes desperfectos tras varios días de precipitaciones. Los agentes recomendaron precaución y pidieron a los conductores que atendieran sus indicaciones mientras los operarios trataban de restablecer la normalidad.

El tráfico se vio también afectado en la A-49, donde un accidente provocado por una balsa de agua obligó a cortar parcialmente la vía. Ocurrió a la altura de Sanlúcar la Mayor, en sentido Huelva, sobre las 12:30 horas, cuando un vehículo perdió el control y chocó contra la mediana. Aunque no hubo heridos, el automóvil quedó obstaculizando el carril izquierdo, generando retenciones de hasta dos kilómetros.

En paralelo, las estaciones meteorológicas reflejaban la magnitud del episodio de lluvias. La Puebla de los Infantes registró 89 mm de lluvia, la segunda mayor acumulación de precipitaciones del país y la más elevada de Andalucía en toda la jornada. Le siguió Almadén de la Plata, con 76,2 mm, mientras que en Sevilla capital se midieron 26,5 mm. Las rachas de viento alcanzaron los 51 kilómetros por hora en la capital, según marcó la estación de el aeropuerto, y la misma marca se registró en el municipio de Fuentes de Andalucía, contribuyendo a agravar las incidencias.

Con el temporal desplazándose hacia el oeste, los equipos de emergencia mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevos daños en una provincia.