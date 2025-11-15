La Policía Local de Sevilla busca agentes voluntarios ante el aviso naranja en pleno conflicto laboral

La activación de la Fase de Emergencia Nivel 1 del Plan de Emergencias Local de Sevilla por el aviso naranja por fuertes lluvias y viento para este sábado por el paso de la borrasca Claudia ha llevado a la Jefatura de la Policía Local a lanzar una convocatoria urgente para reclutar agentes voluntarios que refuercen el dispositivo de seguridad. Una petición extraordinaria que llega en pleno conflicto laboral entre los sindicatos y el Ayuntamiento, y deja en el aire la capacidad operativa del cuerpo para atender las incidencias derivadas del temporal durante el fin de semana.

El documento interno, remitido este jueves por la Jefatura a todos los agentes y al que ha tenido acceso este periódico, solicita personal dispuesto a incorporarse "únicamente" si las condiciones meteorológicas obligan a ampliar el operativo. Los voluntarios deberán inscribirse previamente a través de un formulario, y solo cobrarán en caso de ser finalmente activados. La instrucción especifica, además, que los efectivos "no serán destinados a eventos u otras actividades programadas", sino exclusivamente a tareas derivadas de la emergencia.

La llamada a los voluntarios se produce en un momento especialmente delicado. Las plantillas de fin de semana ya estaban tensionadas por la negativa de los agentes a realizar servicios extraordinarios mientras no haya acuerdo sobre el Plan de Navidad. La propuesta municipal, una inversión de 4,7 millones de euros en productividades, ha sido rechazada por unanimidad por las organizaciones sindicales, que mantienen su demanda por encima de los seis millones. El desacuerdo mantiene en suspenso el refuerzo policial previsto para diciembre y ha reducido notablemente la cobertura ordinaria de estos días.

Fuentes del cuerpo advierten de que este sábado podría no haber suficientes patrullas para atender los avisos relacionados con las lluvias, en un contexto de previsión adversa y con la plantilla en mínimos operativos.

Críticas sindicales

La convocatoria de voluntarios generó una respuesta inmediata del sindicato CSIF, que calificó la medida de "sorprendente" y criticó que se pida por formulario la disponibilidad de los agentes. En un comunicado, la organización recordó que la Policía Local "siempre ha acudido cuando se la necesita", citando episodios recientes como la borrasca Aline, el apagón eléctrico en Sevilla o las inundaciones por DANA en Valencia.

CSIF acusó al alcalde, José Luis Sanz, de intentar "cubrirse las espaldas" ante un posible colapso operativo durante el temporal. "Si no pasa nada dirá que estaba todo previsto; si se desmadra dirá que se adelantó a los acontecimientos. Se va a vender políticamente pase lo que pase", recoge el texto.

El sindicato también denunció la "falta de organización" y la escasez de policías en las calles, así como las deficiencias de medios materiales. Como ejemplo, señalaron un vídeo reciente de una intervención en la que agentes limpiaban husillos utilizando botas adquiridas por ellos mismos y herramientas improvisadas.

Pese a las críticas, CSIF llamó a los policías francos de servicio a acudir a sus unidades "si la ciudad lo necesita", aunque reiteró su rechazo frontal a que se elabore una lista de voluntarios para justificar una supuesta previsión municipal. "No apoyamos que se elabore una lista para que el alcalde pueda justificar que estábamos preparados para una emergencia, porque no es así", subrayó la organización.

Por su parte, el sindicato SPPME-A adoptó un tono diferente. En un comunicado difundido tras conocerse la instrucción de la Jefatura, señaló que las reivindicaciones laborales "quedan en un segundo plano" ante una situación de emergencia, y que el conflicto abierto con el Ayuntamiento "no debe ser un obstáculo para que los policías estemos cuando la ciudad nos necesita".

La organización recordó que la plantilla ha demostrado "en los últimos años" saber responder en circunstancias adversas y subrayó que la profesionalidad y el servicio a la ciudadanía han sido siempre su prioridad. "Nuestro compromiso para y por Sevilla está por delante de cualquier cosa", afirmó el sindicato.