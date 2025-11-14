La borrasca Claudia deja en Sevilla más de medio centenar de incidencias

El paso de la borrasca Claudia por Sevilla dejó 58 incidencias entre las jornadas del jueves y el viernes, sin que ninguna de ellas fueran de gravedad. La mayoría de avisos al servicio de emergencias 112 fueron por caída de ramas y árboles, y hubo también algunos por pequeñas inundaciones en sótanos y garajes.

Aunque este martes llovió de manera intensa, sobre todo entre las dos y media y las tres y media de la tarde, no llegaron a generarse los problemas que padeció la ciudad el pasado 29 de octubre. Sobre todo porque no llovió con esa intensidad durante varias horas y no llegaron a inundarse las calles.

En cualquier caso, el Ayuntamiento había activado desde por la mañana el plan de emergencias tras las lluvias intensas de la madrugada. También mandó a la Policía Local a desatascar husillos e imbornales, ante la previsión de que fuera lloviendo más a lo largo de la mañana. El mediodía fue el momento de precipitaciones más intensas. Entre las dos y las cuatro de la tarde se recogieron en los pluviómetros del aeropuerto de Sevilla 16 litros por metro cuadrado, según las cifras publicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Para este sábado está previsto el aviso naranja por riesgo importante de lluvias entre las dos de la tarde y las diez de la noche, y el aviso amarillo por tormentas. Como es habitual cada vez que se esperan estos fenómenos meteorológicos, los parques de la ciudad permanecerán cerrados. Para el domingo y el lunes mejora la situación, aunque también se esperan lluvias. A partir de mediados de la semana que entra habrá un brusco descenso de las temperaturas mínimas, que bajarán hasta los seis grados.

Por otra parte, el Gobierno central anunció este viernes una nueva línea de ayudas dotada con 285 millones de euros dirigida a paliar las pérdidas ocasionadas por las lluvias torrenciales en los municipios sevillanos afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.