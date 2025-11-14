La Policía Local de Sevilla actúa en los puntos con acumulación de agua tras la tormenta de la mañana

Emergencias Sevilla informa de una rápida intervención de la Policía Local en los puntos de la ciudad que han registrado acumulación de agua tras el paso de una tormenta a primera hora de hoy en Sevilla, en el contexto de la borrasca Claudia.

Los operativos municipales trabajan para normalizar la circulación y minimizar el impacto en el tráfico y la seguridad vial. Se recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los agentes en la vía pública y extremar la precaución en los desplazamientos.