Estas son las subvenciones que puedes solicitar en octubre si eres autónomo en Andalucía (y muchas pasan desapercibidas)

El objetivo de estas subvenciones se centra en financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos trabajadores autónomos.

En Andalucía hay 588.746 autónomos a fecha de septiembre de 2025, lo que supone un incremento de 6.792 personas con respecto al año anterior. Las actividades profesionales, científicas y técnicas han experimentado un repunte de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) frente a las caídas en otros sectores como el comercio o el transporte.

A pesar de las obligaciones tributarias que acarrea, los datos reflejan que cada vez más personas consideran la alternativa del trabajo por cuenta propia. No obstante, la Junta de Andalucía ofrece una serie de ventajas y ayudas para fomentar y mantener el emprendimiento regional. A continuación, te detallamos cuáles son las principales subvenciones y quién tiene derecho a acogerse a ellas.

Subvenciones para financiar la 'cuota cero'

Una de las líneas de subvenciones abiertas por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo son las destinadas a financiar las cuotas de cotización a la Seguridad Social devengadas por los autónomos andaluces. En concreto, se contemplan las siguientes medidas:

Financiar la cuota reducida desde la fecha de alta en el RETA y durante los 12 meses siguientes. Para los trabajadores autónomos con rendimientos netos anuales inferiores al salario mínimo , esta medida se podrá prorrogar por otros 12 meses.

desde la fecha de alta en el RETA y durante los 12 meses siguientes. Para los trabajadores autónomos con rendimientos netos anuales inferiores al , esta medida se podrá prorrogar por otros 12 meses. Financiar la cuota reducida de los trabajadores con discapacidad igual o superior al 33%, víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo desde su fecha de alta en el RETA y durante los 24 meses siguientes

Financiar la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para trabajadores autónomos que, tras haber cesado su actividad por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la fecha efectiva del cese, a contar desde la fecha de la reincorporación al trabajo y durante los 24 meses inmediatamente siguientes.

Las personas trabajadoras autónomas interesadas en acceder a estas subvenciones deberán desarrollar su actividad económica o profesional en Andalucía. Las solicitudes deberán tramitarse a través del registro electrónico único de la Junta y el plazo máximo de resolución es de cuatro meses.

Ayudas para el inicio de la actividad de trabajadores autónomos

La Junta ofrece asimismo otro tipo de subvenciones destinadas a personas trabajadoras por cuenta propia que hayan iniciado su actividad económica o profesional. La finalidad de estas ayudas es fomentar el trabajo autónomo y apoyar su estabilización y fortalecimiento, mediante la redución de la carga de los gastos asociados a la cotización a la Seguridad Social.

El plazo general de presentación de solicitudes para esta subvención será de dos meses a partir de la fecha de alta en el RETA o el grupo primero de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. Los requisitos de esta convocatoria son:

Desarrollar su actividad económica o profesional en Andalucía y mantenerla de forma ininterrumpida durante 12 meses desde la fecha de presentación de la solicitud

y mantenerla de forma ininterrumpida durante 12 meses desde la fecha de presentación de la solicitud Contar con un plan de viabilidad de la actividad proyectada a la fecha de presentación de la solicitud. La cuenta de resultados previsional del citado plan deberá tener un resultado antes de impuesto positivo, mayor que cero en todas las anualidades.

de la actividad proyectada a la fecha de presentación de la solicitud. La cuenta de resultados previsional del citado plan deberá tener un resultado antes de impuesto positivo, mayor que cero en todas las anualidades. También podrán beneficiarse las mujeres que se hayan acogido a la cuota reducida por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción, acogimiento o tutela

Las solicitudes deberán tramitarse electrónicamente, con un plazo máximo de resolución de cuatro meses.