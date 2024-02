Diez terrazas de Andalucía que no olvidarás por sus impresionantes vistas

Andalucía tiene algunas de las terrazas más espectaculares para disfrutar de vistas inolvidables. Desde Córdoba hasta Málaga, pasando por Sevilla y Almería, te presentamos una selección de terrazas que prometen experiencias únicas y panoramas impresionantes.

La Taberna del Río en Córdoba mezcla vanguardia y tradición en su menú, ofreciendo sabores innovadores de la cocina cordobesa desde una terraza con vistas únicas de la ciudad.

El Terrao en Almería, cerca de la Plaza Vieja, donde el recetario tradicional se une a unas vistas excepcionales de Málaga desde su terraza.

La Fortissima en Sevilla, ubicada en la azotea del Hotel Convento La Gloria, combina gastronomía sevillana con vistas del casco histórico.

Casa Rubio, también en Córdoba, destaca por su selección de quesos viejos, jamón ibérico y platos de mar, todo disfrutable desde una terraza con el Solete de la Guía Repsol.

Mi niña Lola en Málaga, conocida por sus vistas desde la terraza hacia la Alcazaba y la Catedral de Málaga, es perfecta para un "buen tardeo".

Terraza del Hotel Molina Lario ofrece las mejores vistas de Málaga, ideal para disfrutar de la ciudad desde las alturas.

Terraza Chinitas, valorada por sus vistas a la Catedral desde el Pasaje de Chinitas, es una de las azoteas mejor valoradas de Málaga.

Terraza de San Juan ofrece vistas del skyline de Málaga y la Torre de la Catedral, un lugar más escondido y tranquilo.

Terraza de Valeria, con vistas al mar, al puerto y a la Farola del Muelle Uno, es una de las azoteas con mejores vistas al mar en Málaga.

