Tiempo en Andalucía: estas son las zonas que esperan lluvia los próximos días

El otoño ha comenzado en Andalucía con un tiempo estable, propio de esta época del año, aunque con ligeras variaciones. Así, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, los próximos días se esperan "subidas térmicas, salvo en la parte occidental el domingo, cuando se acerquen los restos del ex huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca".

Además, como podemos comprobar en la página oficial de la Agencia, se prevé la llegada de precipitaciones a algunos puntos de la comunidad. Por ejemplo, este miércoles 24 de septiembre podría haber lluvias de carácter débil en zonas del litoral malagueño y en las sierras. Con unas temperaturas en descenso a nivel general, las probabilidades de chubascos son del 80% en Marbella, 75% en Ronda (Málaga) y 90% en Vélez-Rubio (Almería), todo ello antes de las 12:00 horas.

Estas son las zonas que esperan lluvia en Andalucía

Durante la jornada del jueves 25 de septiembre, los modelos apuntan a la llegada de chubascos ocasionales "en las sierras del tercio oriental". En concreto, se refieren a puntos de Granada, como la capital (55%) o Trevélez (100%), donde además existe la posibilidad de tormentas; así como también en zonas de Almería (El Ejido, 65%; o la capital, 60%). En cualquier caso, las probabilidades aumentan entre las 12:00 y las 18:00 horas, amainando a partir de ese momento.

En cuanto a las temperaturas, solo Sevilla y Córdoba alcanzan los 31 y 30ºC, respectivamente. Sin embargo, las máximas del resto de las capitales de provincia serán más bajas: 29ºC en Almería y Huelva, 28ºC en Granada, 27ºC en Jaén y 26ºC en Cádiz y Málaga. Por su parte, las mínimas varían desde los 13ºC de Córdoba o Granada hasta los 20ºC de Málaga o Cádiz.

Lluvias a partir del domingo en distintos puntos de Andalucía

Finalmente, el viernes 26 de septiembre disminuyen las probabilidades de lluvia. En principio, Trevélez continúa con un 80% a partir de las 12:00 horas del mediodía, pero en el resto de zonas mencionadas el porcentaje es muy bajo. Solo en Vélez-Rubio (Almería) parece que existe un 35% de posibilidades.

No obstante, parece que a partir del domingo las lluvias se generalizan en Andalucía. Aunque la distancia en el tiempo hace que las previsiones puedan variar hasta entonces, la Aemet apunta a un 40% de probabilidades en Sevilla capital o Ronda, así como un porcentaje más o menos elevado en otras zonas. En Guadalcanal será del 50%, igual que en las localidades cordobesas de Pozoblanco o Hinojosa del Duque; o la onubense Valverde del Camino, donde ascenderá al 55%.