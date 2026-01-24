MIR 2026: 5.651 andaluces se examinan este sábado para acceder a las plazas de especialización sanitaria

Un total de 5.651 aspirantes andaluces se presentarán este sábado 24 de enero de 2026 a las pruebas selectivas para acceder a las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), que incluyen las convocatorias MIR, EIR, FIR, PIR, QIR, BIR y RFIR. Esta cifra representa el 15,9% del total nacional de 35.503 candidatos que optarán a las 12.366 plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad en todo el territorio español.

Los exámenes se celebrarán simultáneamente en todo el país, comenzando con el proceso de llamamiento e identificación a las 13:30 horas. En Andalucía, las pruebas tendrán lugar en siete sedes universitarias repartidas entre cuatro provincias: Cádiz acogerá a 622 aspirantes, Granada a 1.761, Málaga a 1.149 y Sevilla concentrará el mayor número con 2.119 candidatos. Estas cifras corresponden a las listas definitivas de admitidos publicadas por el Ministerio, aunque aquellos aspirantes excluidos que hayan presentado recurso de alzada también podrán realizar el examen, si bien la corrección quedará condicionada a la estimación del recurso.

El desarrollo de esta convocatoria supone un momento crucial para miles de graduados sanitarios que buscan especializarse en diferentes áreas de la salud. La apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen se producirá a las 14:00 horas en presencia de todos los aspirantes, garantizando así la transparencia del proceso. La prueba constará de 200 preguntas más diez de reserva en formato tipo test, con cuatro opciones de respuesta de las cuales únicamente una será válida, y tendrá una duración de cuatro horas y media.

Distribución de sedes universitarias en Andalucía

Las ubicaciones elegidas para celebrar los exámenes en la comunidad autónoma han sido cuidadosamente seleccionadas en función del número de aspirantes. En la provincia de Cádiz, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA será la sede designada para los 622 candidatos gaditanos. Granada, que concentra el mayor número de aspirantes con 1.761 personas, utilizará las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la de Farmacia de la Universidad de Granada.

Por su parte, Málaga distribuirá a sus 1.149 candidatos entre la Facultad de Derecho y la de Ciencias de la Universidad de Málaga. Finalmente, Sevilla, con 2.119 aspirantes, habilitará tanto la Facultad de Derecho como la de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. Esta distribución busca garantizar que todos los candidatos puedan realizar el examen en condiciones óptimas de espacio y seguridad.

Sistema de puntuación y modalidades de selección de plaza

La corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, mientras que las preguntas no contestadas no puntúan. Este sistema pretende penalizar el azar y premiar el conocimiento real de los candidatos, obligándoles a evaluar cuidadosamente cada respuesta antes de marcarla en la hoja correspondiente.

Como novedad respecto a convocatorias anteriores, el Ministerio ha establecido que la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal. Una vez finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas que hayan superado la puntuación mínima en cada titulación, y siempre que queden plazas vacantes, se procederá a realizar un llamamiento extraordinario. Además, por primera vez en esta convocatoria se establecerá un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas vacantes y las que queden libres por renuncia expresa de quienes hayan sido adjudicatarios inicialmente.

Normativa estricta durante la realización del examen

El Ministerio de Sanidad ha establecido una serie de normas rigurosas para garantizar la integridad del proceso selectivo. No se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes precintados con los cuadernos de examen. Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico con capacidad de comunicación o almacenamiento, incluyendo relojes inteligentes o gafas con tecnología incorporada. Estos dispositivos deberán permanecer apagados desde el inicio del llamamiento hasta la finalización de la recogida de hojas de respuestas.

Será obligatorio acudir con el documento original y físico de identidad, ya sea DNI, NIE o pasaporte, que debe coincidir exactamente con el indicado en la relación definitiva de aspirantes admitidos. No se permitirá el acceso al examen a quienes no puedan acreditar su identidad de esta manera. Durante toda la duración de la prueba, el documento de identidad deberá permanecer visible sobre la mesa del aspirante.

Únicamente está permitido el uso de bolígrafo azul o negro para cumplimentar la hoja de respuestas. El ejercicio quedará invalidado si se emplea lápiz, pluma u otros instrumentos de escritura no autorizados. Los aspirantes que necesiten utilizar dispositivos médicos como audífonos, glucómetros o similares deberán haber solicitado previamente autorización a la Dirección General de Ordenación Profesional. Se permite el uso de tapones para los oídos de uso común fabricados en silicona o plástico, pero quedan estrictamente prohibidos los auriculares de cualquier tipo, con o sin cable.

Instrucciones específicas según especialidad y material autorizado

Los aspirantes de Medicina y Enfermería recibirán, además del cuaderno de examen habitual, un cuaderno de imágenes adicional que formará parte de la prueba. Este material complementario es esencial para evaluar la capacidad de diagnóstico visual y reconocimiento de patologías o situaciones clínicas. Por su parte, los candidatos de Física contarán con una calculadora autorizada específicamente para la realización de sus ejercicios.

Es requisito obligatorio firmar la hoja de respuestas, ya que sólo así podrá ser objeto de corrección por parte del tribunal. El Ministerio recomienda hacerlo inmediatamente al recibir el material para evitar olvidos que podrían invalidar todo el esfuerzo realizado. La hoja de respuestas constará de tres ejemplares autocopiativos: uno para la Administración, otro para el control y otro que quedará en poder del aspirante como justificante.

Restricciones de movilidad durante el examen

No estará permitido abandonar el aula durante los primeros 60 minutos ni en los últimos 30 minutos del examen. Esta medida busca evitar posibles filtraciones de información o situaciones irregulares. En caso de necesidad justificada, como una urgencia médica, se podrá salir temporalmente del aula, pero siempre previa entrega del examen y del documento de identificación, y únicamente con el acompañamiento de personal autorizado.

Las personas responsables de mesa tienen la obligación de anunciar el tiempo restante a los 60, 30 y 15 minutos del final del ejercicio, permitiendo así que los aspirantes gestionen adecuadamente su ritmo de trabajo. Esta información resulta crucial para que los candidatos puedan revisar sus respuestas y asegurarse de haber cumplimentado correctamente todos los datos necesarios en la hoja de respuestas.

Desglose completo de plazas por especialidad

El Ministerio de Sanidad ha establecido una distribución total de 12.366 plazas entre las diferentes especialidades sanitarias. La categoría de Medicina (MIR) concentra el mayor número con 9.276 plazas, de las cuales 8.998 corresponden a centros de titularidad pública y 278 a centros privados. Esta especialidad sigue siendo la más demandada y la que ofrece mayor número de opciones para los graduados en Medicina.

En cuanto a Enfermería (EIR), se han convocado 2.279 plazas, con 2.199 en el sector público y 80 en el privado. Farmacia (FIR) dispondrá de 362 plazas, con 347 públicas y 15 privadas. La especialidad de Psicología (PIR) oferta 280 plazas, de las cuales 259 son de titularidad pública y 21 pertenecen a centros privados.

Las especialidades científico-técnicas cuentan con un número más reducido de plazas. Química (QIR) ofrece 29 plazas, todas ellas en centros de titularidad pública sin opciones privadas. Biología (BIR) dispone de 83 plazas, con 80 públicas y tres privadas. Finalmente, Física (RFIR) completa la oferta con 57 plazas, de las cuales 55 son públicas y dos corresponden a centros de titularidad privada.