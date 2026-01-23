Examen MIR en Sevilla 2026: sedes, horarios y plazas ofertadas

Tras meses de intensa preparación, este sábado 24 de enero miles de aspirantes andaluces afrontan una de las citas más decisivas de su carrera profesional: las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada. El examen MIR, junto al EIR, PIR y el resto de titulaciones, marcará el futuro inmediato de quienes buscan una plaza como residentes en el sistema público de salud.

En esta convocatoria, se celebran de forma simultánea los exámenes correspondientes a las titulaciones de Medicina, Enfermería, Farmacia y del ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física. En el conjunto de Andalucía han sido admitidas 5.651 personas, de las cuales 2.119 realizarán la prueba en Sevilla. A nivel nacional, el número total de aspirantes asciende a 35.503.

El llamamiento oficial en Andalucía está fijado a las 13.30 horas, mientras que el inicio del ejercicio tendrá lugar a las 14.00 horas. Según ha informado el Ministerio de Sanidad, aquellos aspirantes que no aparezcan en el listado definitivo de admitidos podrán presentarse al examen, aunque la corrección de su prueba quedará supeditada a la resolución favorable del recurso de alzada interpuesto contra su exclusión.

En la capital hispalense, el examen se desarrollará en dos sedes: la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ambas pertenecientes a la Universidad de Sevilla (US).

Para 2026, a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad oferta un total de 12.366 plazas, lo que representa un aumento del 3,5%, es decir, 423 plazas más que en la convocatoria previa. De ellas, 9.276 corresponden a Medicina (MIR) y 2.279 a Enfermería (EIR), siendo estas las titulaciones con mayor número de plazas.

El examen consistirá en una prueba tipo test formada por 200 preguntas, además de diez de reserva, cada una con cuatro opciones de respuesta, de las que solo una será válida. La duración total del ejercicio será de cuatro horas y media. En cuanto a la corrección, el sistema otorgará tres puntos por cada respuesta correcta, penalizará con un punto las incorrectas y no puntuará las preguntas no contestadas.

Al igual que en convocatorias anteriores, la adjudicación de plazas se realizará de manera electrónica o mediante comparecencia personal. Una vez finalizado el llamamiento ordinario y siempre que queden plazas vacantes, se procederá a un llamamiento extraordinario. Como novedad este año, se incorpora por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que queden libres o aquellas que resulten vacantes tras la renuncia expresa de aspirantes ya adjudicatarios, una vez publicadas las resoluciones definitivas.

Reparto de plazas MIR en Andalucía

En Andalucía, cerca de 1.992 médicos en formación se incorporarán al sistema sanitario. La especialidad con mayor número de plazas vuelve a ser Medicina Familiar y Comunitaria, con 440, seguida de Pediatría (80), Medicina Interna (69) y Anestesiología (62). Dermatología, una de las especialidades más demandadas, contará únicamente con 21 plazas.

En el ámbito de la Enfermería, la comunidad dispondrá de 348 plazas, destacando Enfermería Familiar y Comunitaria con 159. Además, se ofertan 47 plazas de Psicología Clínica, desapareciendo en esta convocatoria la única plaza de Psicología no clínica existente en Granada. A ello se suman 34 plazas de Farmacia, 19 de Microbiología, siete de Bioquímica Clínica y 12 de Radiofísica Hospitalaria.

Por provincias, Sevilla lidera la oferta formativa con 440 plazas, seguida de Málaga (374), Granada (301) y Cádiz (270). En el resto del territorio andaluz, Córdoba incorporará 196 residentes, Jaén 154, Almería 139 y Huelva, con 118 plazas, cerrará la lista.