Tren Al-Ándalus 2026: estas son las nuevas paradas que ofrecerá este itinerario de lujo a partir de abril

A partir del 2026, y con motivo de su 40º aniversario, el tren turístico de lujo Al-Ándalus estrenará un nuevo recorrido. Por primera vez, Madrid será el punto de partida y de llegada para los viajeros que opten por este servicio ferroviario; una auténtica experiencia a través de algunos de los paisajes más emblemáticos de Andalucía. Además, la ruta integrará también otros dos destinos adicionales, en Extremadura y Castilla-La Mancha.

Los vagones del Tren Al-Ándalus son verdaderas joyas de la ingeniería y el diseño. Por ello, su éxito va más allá del transporte en sí mismo. Disfrutar del panorama andaluz, desde el encanto de antaño y las modernas comodidades de hoy, hace que sea una alternativa de lo más interesante para muchas personas. A continuación, vamos a ver cómo será el nuevo itinerario.

Tren Al-Ándalus: así será el itinerario en 2026

Recorrido del Tren Al-Ándalus en 2026 / Tren Al-Ándalus

Como explica Renfe, la compañía detrás de este servicio, el itinerario mantendrá en 2026 su formato habitual de siete días y seis noches. Asimismo, se ampliará para incluir los tres nuevos destinos, además de las tradicionales paradas en Andalucía. Por lo tanto, aunando los paisajes del sur y del interior peninsular, el Tren recorrerá ciudades como Madrid, Aranjuez, Toledo, Cáceres, Mérida, Córdoba, Jerez, Cádiz y Sevilla.

Todo ello, en una singular experiencia para redescubrir el patrimonio y la gastronomía de lugares con un fuerte interés turístico y cultural. Como podemos comprobar en la propia página oficial del Tren Al-Alándalus, el recorrido será el siguiente:

Primer día: Sevilla - Córdoba.

Segundo día: Córdoba - Cadiz - Jerez.

Tercer día: Jerez - Zafra.

Cuarto día: Zafra - Cáceres - Mérida.

Quinto día: Mérida - Alcázar de San Juan.

Sexto día: Alcázar de San Juan - Toledo - Aranjuez.

Séptimo día: Aranjuez - Madrid.

Finalmente, el trayecto de vuelta será exactamente igual, pero tomando la capital de España como punto de partida. En cualquier caso, el recorrido comenzará a las 10:00 horas de la mañana, desde algún lugar emblemático, ya sea de Madrid o de Sevilla. El viaje no solo permitirá gozar del trayecto en sí mismo, sino también adentrarse en icónicos lugares como la Mezquita-Catedral de Córdoba o disfrutar de interesantes espectáculos, como un ballet en Jerez.

Fechas y precios del Tren Al-Ándalus en 2026

La temporada del Tren Al-Ándalus 2026 comenzará el lunes 5 de abril. A partir de ese momento, habrá recorridos semanales hasta el 11 de octubre. En cuanto a los precios, varían en función del tipo de habitación escogida y el número de cabinas. Así, la Habitación Gran Clase tiene un precio actual de 11.880 euros, si cuenta con cabina doble, y de 10.080 euros, si la cabina es individual; mientras que la Habitación Suite Deluxe presenta un precio más elevado: 14.220 euros, en el caso de cabina doble, y 12.420 euros, si es individual.

No obstante, estos costes son temporales, ya que la compañía oferta un 10% de descuento para las reservas realizadas antes del 30 de septiembre de 2025. A partir de ese momento, el precio de la habitación más cara volverá a ser de 15.800 euros.

Viajar en el Tren Al-Ándalus es más que un simple desplazamiento a otro lugar. Se trata de una oportunidad para adentrarse en el lujo, la historia y la cultura de Andalucía; ahora también descubriendo entornos únicos de Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.