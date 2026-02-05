Tres ganadores de Andalucía en la última semifinal del Pizza Bit Competition, en Málaga

A menos de una semana de que se celebre el Día Mundial de la Pizza, este pasado miércoles, el cierre del Salón H&T de Málaga albergó la tercera semifinal de Pizza Bit Competition España, tras las ya realizadas en Madrid y Barcelona. Pizzaioli de distintas regiones de España compitieron en esta última semifinal, de los cuales tres se clasificaron para la gran final nacional, que se celebrará el 25 de marzo en la feria Alimentaria 2026 (Barcelona). Allí se elegirá al próximo Dallagiovanna Pizza Ambassador.

Los tres finalistas que pasaron a la gran final nacional que se realizará en marzo en Barcelona son de Andalucía: Fabio Barricella (Espresso Love Italian Food, en Barbate, Cádiz), Marco Giornetti (Spiga, en El Chaparral, Cala de Mijas), y Eduardo Rodríguez Martínez (La Cabane, en Marbella). El certamen ha sido creado por Molino Dallagiovanna con el objetivo de descubrir, impulsar y dar visibilidad a los mejores pizzeros profesionales del país.

Los participantes cocinaron en directo, cada 20 minutos, para demostrar al jurado su dominio técnico, su creatividad y su capacidad como comunicadores de la pizza.

El jurado de esta semifinal contó con Mattia Palmieri, chef de Sale e Pepe en Torre del Mar (Málaga) y ganador de varias competiciones con sus pizzas, Joan Muñoz, Sales Director de TheFork España, Luca Valle, Corporate Chef de Molino Dallagiovanna, Rubén García Barbeyto, Gerente de Ventas de Moretti Forni, Massimiliano Prete, 3 Spicchi Gambero Rosso Italia, y Roberto Costagliola, Corporate Chef Valco Iberia.

Pizza Bit Competition celebra por primera vez una edición en España, mientras que en Italia el certamen alcanza ya su cuarta edición, con más de 2.000 pizzaiolos participantes, consolidándose como una competición de referencia internacional.