El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Andalucía contra la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado los recursos de inconstitucionalidad presentados por los gobiernos de Andalucía, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León, comunidades presididas por el PP, contra la ley de amnistía al procés. Así lo ha comunicado este viernes el TC, cuyo Pleno ha desestimado por "pérdida sobrevenida de objeto" esos recursos, que ponían el foco en varios puntos de la ley que perdonó el proceso independentista catalán.

Para el Constitucional, dichos órganos tienen legitimación activa para impugnar la ley, pero incide en que las alegaciones de inconstitucionalidad formuladas son "básicamente coincidentes con las resueltas" en la sentencia que ya avaló la amnistía el pasado junio.

Al igual que pasó con la sentencia por la que se avaló la ley, los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado que emitirán votos particulares, según ha precisado el TC.