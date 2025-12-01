Las ventas de vivienda crecen un 11% en Andalucía, duplicando la media nacional

Las operaciones de compraventa de vivienda en Andalucía han registrado en el último año un notable impulso, con un aumento del 11%, una cifra que duplica el avance de la media nacional, situada en el 5%, según datos del Centro de Información Estadística del Notariado.

El dinamismo del mercado andaluz también se reflejó en la evolución de la financiación. Los préstamos destinados a la adquisición de viviendas crecieron en la comunidad un 15,4%, superando nuevamente al conjunto del país, donde el incremento fue del 11,4%.

En cuanto al precio del metro cuadrado, Andalucía experimentó un ascenso moderado del 2,8%, frente al crecimiento más acusado registrado a nivel estatal, que alcanzó el 6,3%.

Por otro lado, la constitución de nuevas sociedades en Andalucía avanzó un 11,1% a lo largo de los últimos doce meses, un incremento que, pese a su relevancia, quedó por debajo de la media nacional, situada en el 13,9%.

El Colegio Notarial de Andalucía mantiene su posición como el primero del país tanto por número de notarías en funcionamiento como por población atendida. En total, la comunidad dispone de 484 notarías distribuidas por todas sus provincias: Sevilla (94), Málaga (90), Cádiz (61), Córdoba (56), Granada (50), Jaén (47), Almería (45), Huelva (35), además de Ceuta (3) y Melilla (3).