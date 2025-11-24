Plaza de Cuba, el punto más caro para comprar una vivienda en el trazado del Metro de Sevilla

La estación de Plaza de Cuba se consolida como el punto más caro para comprar vivienda en el entorno del Metro de Sevilla, según el último análisis realizado por Fotocasa sobre los precios residenciales situados en un radio de 300 metros de las diferentes paradas de la red andaluza. Con un valor medio de 4.688 €/m², esta parada del distrito de Los Remedios se sitúa a la cabeza del mercado inmobiliario vinculado al suburbano sevillano.

El estudio, que también evalúa las líneas de Málaga y Granada, señala que las estaciones de Atarazanas (Málaga), Plaza de Cuba (Sevilla) y Argentinita (Granada) concentran las ofertas de compra más elevadas de sus respectivas ciudades, con precios que oscilan entre los 6.330 y los 3.491 euros por metro cuadrado.

“La accesibilidad y la conectividad siguen siendo factores determinantes en el valor de la vivienda. Las zonas mejor comunicadas, y especialmente las más céntricas, concentran la demanda más intensa y, por tanto, los precios más elevados”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Triana y Nervión, los distritos más cotizados en Sevilla

El informe sitúa en Triana y Nervión las principales “paradas prime” del Metro de Sevilla. Además de Plaza de Cuba, en el propio distrito de Los Remedios destaca Parque de los Príncipes, con un precio medio de 3.734 €/m².

En el área de Nervión se encuentran dos de las estaciones más valoradas: San Bernardo (4.656 €/m²) y Nervión (3.436 €/m²), ambas en una de las zonas comerciales y residenciales más dinámicas de la ciudad. Ya fuera de Sevilla capital, dentro del municipio de Montequinto, la parada de Europa alcanza los 3.475 €/m².

En el extremo opuesto del mercado aparecen las estaciones con precios más asequibles. La más barata de toda la red es San Juan Alto (866 €/m²), ubicada en San Juan de Aznalfarache. De regreso al término municipal de Sevilla, las paradas de Primero de Mayo (889 €/m²), La Plata (1.586 €/m²) y Amate (1.616 €/m²), en el distrito de Cerro-Amate, completan el tramo con menores precios de la línea 1.

Málaga y Granada, contextos similares con precios propios

Aunque el objetivo del análisis es comparar las distintas capitales andaluzas, las dinámicas locales presentan matices. En Málaga, la estación de Atarazanas, en pleno centro de la ciudad, lidera con 6.330 €/m², convirtiéndose en la más cara de toda la red analizada en Andalucía. Otras paradas destacadas son El Perchel (4.970 €/m²) o Guadalmina (4.465 €/m²). En el lado más asequible figuran La Unión (3.130 €/m²), Portada Alta (3.112 €/m²) y Barbarela (2.827 €/m²).

En Granada, la estación de Argentinita (3.491 €/m²), ubicada en el distrito Norte, es la que presenta mayor precio, seguida de Alcázar Genil (3.343 €/m²) y Recogidas (3.191 €/m²), ambas en el distrito de Ronda. Las más económicas se sitúan fuera de la capital, en Maracena y Albolote, con valores entre los 1.737 y los 1.893 €/m².