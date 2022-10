La victoria del PSOE y otras cosas que no recuerdas de 1982

'Thriller', de Michael Jackson

Michael Jackson publica su segundo disco 'adulto' en solitario, 'Thriller', un éxito estratosférico del que vendió más de 25 millones de copias y que dejó para la historia un impresionante videoclip con la voz en off del incomparable Vincent Price.



En las listas de éxitos internacionales de ese año figuraron otros temas que seguro les suenan, el 'Eye of the Tiger' de Survivor, 'Ebony and Ivory' (colaboración entre Paul McCartney y Stevie Wonder) o el 'Fame' de Irene Cara que servía de tema principal al filme homónimo (y a la posterior serie de televisión).