La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal a la que se le atribuye la instalación de fábricas ilegales de tabaco falsificado y de contrabando en las provincias de Málaga y Córdoba. En la operación han sido detenidas 21 personas y liberadas 18 de diferentes nacionalidades que trabajaban en condiciones infrahumanas.