Muere un trabajador al caer desde una azotea en Gines

La capacidad productiva alcanzaría los ocho millones de cigarrillos diarios y un fraude superior a los dos millones de euros diarios

07 de agosto 2025 - 11:32

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal a la que se le atribuye la instalación de fábricas ilegales de tabaco falsificado y de contrabando en las provincias de Málaga y Córdoba. En la operación han sido detenidas 21 personas y liberadas 18 de diferentes nacionalidades que trabajaban en condiciones infrahumanas.

