La crisis por los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama centra este jueves el debate político en el Parlamento andaluz. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparece ante la Cámara autonómica para dar respuesta a las exigencias de explicaciones planteadas por los grupos de la oposición, después de haber aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández Soto, a raíz de este asunto.

El caso, que ha generado una notable repercusión social y política, se origina tras conocerse los errores en el protocolo del programa de detección precoz del cáncer de mama, que afectaron a miles de mujeres andaluzas. Este fallo, atribuido a deficiencias en la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS), provocó que un grupo de pacientes con mamografías clasificadas como “lesiones posiblemente benignas” no fueran citadas para seguimiento ni informadas de sus resultados.

Moreno acude así a su primera sesión plenaria después de la dimisión de Hernández Soto, una decisión adoptada “a petición propia”.

Los grupos parlamentarios de la oposición han reclamado una explicación detallada sobre el origen del fallo y las medidas adoptadas para evitar que se repita. Además, piden depurar responsabilidades políticas por una crisis sanitaria que consideran de “gran gravedad”.

Desde el Gobierno andaluz se insiste en que el error fue detectado internamente y que se ha puesto en marcha un plan de choque para recuperar la normalidad en el programa de cribado. Este refuerzo incluye una inversión adicional y la ampliación de la cobertura de pruebas durante fines de semana y festivos, con el fin de poner al día los exámenes pendientes.

El Ejecutivo autonómico ha anunciado también una revisión completa del protocolo y la continuación de la ampliación del rango de edad de las mujeres incluidas en el programa, que pasará a cubrir desde los 45 hasta los 75 años en 2027. Además, se ha reforzado el personal y los recursos técnicos del Hospital Virgen del Rocío, centro de referencia en el programa, para garantizar la atención prioritaria a las pacientes afectadas.