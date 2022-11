La violencia de género avanza en las redes sociales: "El agresor siempre está ahí"

Pese a todo, desde #hateblockers siguen en su empeño de visibilizar un mensaje feminista en las redes , pues no cejan en su empeño de que estas plataformas no son más que un medio, y que todo depende de quién las use.

Precisamente ese “24/7” de las redes, que se han convertido en un indispensable del día a día, hacen que las actitudes machistas en este medio parezcan más inocuas y ese banalicen , “pero no debería ser así”, según explican algunas mujeres consultadas por este medio y que han sufrido en sus carnes este acoso en redes, que también consideran que el anonimato es el mejor escudo, pues "a la cara la gente se corta más, aunque no estén de acuerdo contigo, no te van a desear que mueras . En las redes, sí"

"Utilizaba todas las vías para hacerme daño"

“Hubo un chico hace unos años que me acosaba diariamente de manera real. Nos conocimos a través de un amigo y se obsesionó. Eso pasó a convertirse en llamadas diarias, mensajes por mis perfiles de redes y por Whatsapp (es decir, usaba todas las vías para hacerme daño). En su momento nadie vio que esto era acoso, incluso mi entorno me hizo sentir mal por no hacerle eso a un chico ‘que solo estaba enamorado de mí’, pero yo no lo veía así. Eso no podía ser amor”, explica Ana, una joven que sufrió este acoso a través de redes sociales.

La misma joven, que explica que esta situación llegó a durar casi dos años, narra que su acosador llegó a amenazar con suicidarse y a decirle a sus amigas que “si no estaba conmigo que yo no merecía estar con nadie”.

Ahora, tiempo después, reconoce estar “curtida” antes estas situaciones y que por “eso el machismo en redes no me afecta tanto porque lo he vivido a lo bestia”. Por último, y a modo de conclusión esta joven explica que “el perfil es muy concreto: nombre masculino, mediana edad y perfil falso y, a veces, no es falso. Y los insultos específicos: guarra, puta, que asco de feminazi, chúpamela guarra, ojalá te mueras, ojalá te violen y sepas lo que es…” y concluye, coincidiendo con González que lo mejor en estos casos, y lo que hace ella es “bloquearlos y listo”, sin necesidad de entrar en debates absurdos y alimentar al troll.