AirAdvisor ofrece a los viajeros españoles una forma sencilla de obtener compensación por retrasos de vuelo

Si tu vuelo se retrasa al menos 3 horas, podrías tener derecho a recibir hasta 600 € en compensación. AirAdvisor, la empresa n.º 1 en España en compensación por vuelos y equipaje, ayuda a los pasajeros a entender sus derechos. El servicio también ofrece una herramienta fácil de usar para calcular cuánto te corresponde por una interrupción aérea y una forma rápida de presentar la reclamación.

¿Cuándo aplica la compensación por retraso de vuelo?

Para tener derecho a compensación por retraso, el vuelo debe salir de un aeropuerto de la UE, o llegar a uno de ellos operado por una aerolínea europea, y llegar con 3 horas o más de retraso por una causa que esté bajo el control de la aerolínea, como mala planificación, falta de personal o huelga del propio personal.

La cantidad depende de la distancia del vuelo:

Menos de 1.500 km: hasta 250 €

hasta 250 € Entre 1.500 y 3.500 km: hasta 400 €

hasta 400 € Más de 3.500 km: hasta 600 €

Si el retraso supera las 5 horas, puedes solicitar el reembolso total del vuelo o pedir una reubicación sin coste adicional.

Obligaciones de la aerolínea durante el retraso

En retrasos prolongados, las aerolíneas deben respetar tu derecho a atención. Esto incluye:

Reembolso de gastos de comunicación

Comidas y bebidas

Alojamiento y transporte si debes pasar la noche

Los tiempos mínimos de espera para recibir esta asistencia son:

Vuelos de menos de 1.500 km: más de 2 horas

más de 2 horas Vuelos entre 1.500 y 3.500 km: más de 3 horas

más de 3 horas Vuelos de más de 3.500 km fuera de la UE: más de 4 horas

Qué hacer si tu vuelo se retrasa

Confirma la causa del retraso (si puedes, pídelas por escrito). Conserva toda la documentación: tarjeta de embarque, billetes, recibos. Solicita tus derechos: comidas, alojamiento o reembolso. Decide si reclamar tú mismo o con ayuda profesional. Comprueba si tu vuelo tiene derecho a compensación usando el calculador de AirAdvisor.

¿Por qué se recomienda pedir ayuda profesional?

Las aerolíneas intentan evitar pagar, por lo que buscan motivos para rechazar reclamaciones. Por eso AirAdvisor ha desarrollado herramientas de automatización que agilizan la gestión documental, mientras sus equipos legales se encargan de las escaladas cuando la aerolínea se resiste.

Los datos del pasajero están protegidos durante todo el proceso. La plataforma cumple con el GDPR, utiliza transmisiones cifradas y cuenta con un seguro de 1 millón de dólares frente a brechas de datos. Esto añade una capa extra de seguridad, especialmente en un sector donde la protección de la información es cada vez más importante.

Obtén ayuda con tu reclamación

Confiar en AirAdvisor significa dejar todo el trabajo complejo en manos de profesionales, asegurando así que recibas la compensación máxima que te corresponde. Los viajeros españoles también se benefician de su 98 % de éxito y de su base de datos y sistemas de análisis de vuelos.

Con más de 540.000 pasajeros en 150 países y una valoración de 4,7/5 basada en más de 27.000 reseñas verificadas, AirAdvisor es el servicio n.º 1 en Europa en compensación por retrasos.

La próxima vez que tu vuelo se retrase, presenta tu reclamación con AirAdvisor. Recibirás tu dinero directamente en tu cuenta, sin complicaciones.