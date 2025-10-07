Art Hub inaugura ‘Entre líneas’: un diálogo entre arte, arquitectura y vida cotidiana

El hotel Barceló Sevilla Renacimiento ha inaugurado la exposición colectiva “Entre Líneas”, una nueva propuesta enmarcada dentro de su proyecto artístico y cultural Art Hub, que convierte los espacios del hotel en escenario de diálogo entre arte, arquitectura y visitantes.

La exposición, que podrá visitarse de manera gratuita del 2 de octubre al 16 de noviembre, reúne las pinturas de gran formato y espíritu minimalista de Norberto Gil, Israel Tirado, Pavlo Padilla, Quique Zarzamora y Antonio Molina, junto al trabajo de Salvador Jiménez Donaire, que reflexiona sobre la pausa y el valor del tiempo consciente en el proceso creativo.

Además, las propuestas instalativas, conceptuales e interactivas de Raquel Barrionuevo, Ceci Pica, Olga Albillos y Triana Sánchez amplían la experiencia hacia lo sensorial y participativo, invitando al espectador a recorrer la exposición desde una mirada abierta y activa.

“Entre Líneas” se plantea como una invitación a detenerse, descubrir y conectar con el arte en un entorno cotidiano, integrando las distintas disciplinas en un espacio abierto al encuentro. Con esta nueva propuesta, Barceló Sevilla Renacimiento reafirma su compromiso con la creación contemporánea y consolida el proyecto Art Hub como uno de los referentes culturales de la ciudad.

Compromiso con la cultura

El hotel Barceló Sevilla Renacimiento refuerza su compromiso con la cultura y el arte contemporáneo, acercando propuestas innovadoras a nuevos públicos y fomentando la creación artística en todas sus dimensiones. Sus programas culturales convierten al hotel en un espacio de encuentro donde visitantes, artistas y comunidad interactúan a través de la experiencia artística.

Al promover exposiciones de calidad, el hotel no solo enriquece la experiencia de sus huéspedes, sino que también consolida a Sevilla como un referente cultural dentro del turismo de experiencias y negocios. Estas iniciativas crean sinergias entre comunidades científicas, corporativas y artísticas, ofreciendo a los artistas la oportunidad de aportar una mirada única y transformadora en cada evento.

De este modo, Barceló Sevilla Renacimiento se posiciona como un espacio activo de promoción, celebración y apoyo al arte local, fusionando excelencia, creatividad y compromiso social en cada propuesta cultural.