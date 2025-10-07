Art Hub inaugura ‘Entre líneas’: un diálogo entre arte, arquitectura y vida cotidiana
Barceló Sevilla Renacimiento inaugura 'Entre Líneas', una exposición de Art Hub abierta al público de forma gratuita del 2 de octubre al 16 de noviembre
El hotel Barceló Sevilla Renacimiento ha inaugurado la exposición colectiva “Entre Líneas”, una nueva propuesta enmarcada dentro de su proyecto artístico y cultural Art Hub, que convierte los espacios del hotel en escenario de diálogo entre arte, arquitectura y visitantes.
La exposición, que podrá visitarse de manera gratuita del 2 de octubre al 16 de noviembre, reúne las pinturas de gran formato y espíritu minimalista de Norberto Gil, Israel Tirado, Pavlo Padilla, Quique Zarzamora y Antonio Molina, junto al trabajo de Salvador Jiménez Donaire, que reflexiona sobre la pausa y el valor del tiempo consciente en el proceso creativo.
Además, las propuestas instalativas, conceptuales e interactivas de Raquel Barrionuevo, Ceci Pica, Olga Albillos y Triana Sánchez amplían la experiencia hacia lo sensorial y participativo, invitando al espectador a recorrer la exposición desde una mirada abierta y activa.
“Entre Líneas” se plantea como una invitación a detenerse, descubrir y conectar con el arte en un entorno cotidiano, integrando las distintas disciplinas en un espacio abierto al encuentro. Con esta nueva propuesta, Barceló Sevilla Renacimiento reafirma su compromiso con la creación contemporánea y consolida el proyecto Art Hub como uno de los referentes culturales de la ciudad.
Compromiso con la cultura
El hotel Barceló Sevilla Renacimiento refuerza su compromiso con la cultura y el arte contemporáneo, acercando propuestas innovadoras a nuevos públicos y fomentando la creación artística en todas sus dimensiones. Sus programas culturales convierten al hotel en un espacio de encuentro donde visitantes, artistas y comunidad interactúan a través de la experiencia artística.
Al promover exposiciones de calidad, el hotel no solo enriquece la experiencia de sus huéspedes, sino que también consolida a Sevilla como un referente cultural dentro del turismo de experiencias y negocios. Estas iniciativas crean sinergias entre comunidades científicas, corporativas y artísticas, ofreciendo a los artistas la oportunidad de aportar una mirada única y transformadora en cada evento.
De este modo, Barceló Sevilla Renacimiento se posiciona como un espacio activo de promoción, celebración y apoyo al arte local, fusionando excelencia, creatividad y compromiso social en cada propuesta cultural.
Acerca de Barceló Hotel Group
Barceló Hotel Group es la división hotelera del Grupo Barceló, uno de los grupos turísticos más importantes de Europa, fundado en 1931 en Mallorca, España. Actualmente es una de las 30 cadenas hoteleras más grandes a nivel mundial en número de habitaciones con más de 300 hoteles y 65.200 habitaciones en 30 países, y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. También forma parte del grupo Crestline Hotels & Resorts, una compañía hotelera independiente con 130 establecimientos en EE.UU. Barceló Hotel Group cuenta con un equipo de más de 40.800 personas que comparten el propósito de la compañía: la defensa de un turismo más regenerativo, eje sobre el que se sustenta su estrategia de sostenibilidad Barceló ReGen, maximizando el impacto positivo en el desarrollo económico, social y medioambiental de los destinos. Para más información: www.barcelo.com
