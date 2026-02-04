La Cámara de Comercio de Sevilla impulsa la segunda edición del proyecto de apoyo al tutor de FP Dual en micro y pequeñas empresas

La Cámara de Comercio de Sevilla, junto a la Cámara de Comercio de España y en colaboración con la Fundación CaixaBank Dualiza y la Fundación Bertelsmann, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), ha puesto en marcha la segunda edición del proyecto de Apoyo al Tutor de Formación Profesional Dual en micro y pequeñas empresas, un colectivo clave dentro del tejido productivo andaluz.

El proyecto fue presentado en una reunión presidida por María Inmaculada Troncoso García, directora general de Formación Profesional y Educación Permanente de la Junta de Andalucía junto a Beatriz Blázquez Herrera, jefa del Servicio de Formación en Empresas de la Junta de Andalucía; Salvador Fernández Salas, director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla; Javier Fernández Noriega, director general del Campus Formativo de la Cámara; y Carmen Perea Cárdenas, coordinadora del proyecto. Durante el encuentro se puso de relieve la importancia de esta iniciativa, orientada a facilitar la incorporación de las micro y pequeñas empresas al nuevo modelo de FP Dual y a reforzar su papel como agentes formativos.

Tras los buenos resultados obtenidos en la primera edición, la Cámara de Comercio de Sevilla consolida el proyecto con una segunda edición en la que participan nuevamente las 18 empresas sevillanas que ya formaron parte del programa. Estas entidades han constatado los beneficios de contar con un acompañamiento especializado, cercano y adaptado a su realidad empresarial, lo que ha favorecido una experiencia más eficiente y de mayor calidad en la formación del alumnado.

El proyecto responde a las principales dificultades que afrontan las micro y pequeñas empresas en el desarrollo de la FP Dual, como la complejidad administrativa, la falta de recursos internos o la asunción de la tutoría por parte de personal en activo. Para ello, la Cámara ofrece un apoyo integral y gratuito que abarca la coordinación con los centros educativos, la planificación del itinerario formativo y el seguimiento continuo del alumnado.

En esta edición participan centros educativos de distinta titularidad. Por un lado, el IES Juan Ciudad Duarte, de titularidad pública, con el ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa; y, por otro, el Campus Cámara de la Cámara de Comercio de Sevilla, de titularidad privada, con los ciclos formativos de grado superior en Educación Infantil y en Administración y Finanzas.

La continuidad de las 18 empresas participantes pone de manifiesto el impacto positivo de la iniciativa, que ha contribuido a mejorar la calidad de la formación, optimizar recursos y fortalecer la colaboración entre el ámbito educativo y el empresarial. Con esta segunda edición, la Cámara de Comercio de Sevilla reafirma su papel estratégico en la implantación de la FP Dual y su compromiso con la mejora de la empleabilidad y la competitividad del tejido empresarial sevillano.