Qué puede cambiar para las exportaciones e importaciones de las empresas con el acuerdo UE–Mercosur

La Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) han dado un paso clave para redefinir sus relaciones comerciales. El Consejo de la UE adoptó el 9 de enero de 2026 las decisiones que autorizan la firma del Acuerdo de Asociación (EMPA) y del Acuerdo Comercial Interino (iTA), diseñado para aplicar antes parte de los compromisos comerciales.

Según la explicación oficial del Consejo, la ceremonia de firma se celebró en Paraguay el 17 de enero de 2026 y el siguiente gran hito institucional es el consentimiento del Parlamento Europeo para que el Consejo pueda concluir los acuerdos.

El tamaño del corredor ya es relevante y puede crecer

Antes incluso de que el acuerdo empiece a desplegar efectos, las cifras muestran un corredor de gran volumen. Eurostat indica que en 2024 la UE importó 56.000 M€ y exportó 55.200 M€ en bienes con los cuatro países fundadores de Mercosur.

Además, el propio Consejo resume que en 2024 el comercio UE–Mercosur superó los 111.000 M€ y que más del 80% del flujo se concentró en el intercambio con Brasil, un dato útil para empresas que estén priorizando mercados.

Para exportadores: el cambio más directo está en los aranceles

La Comisión Europea señala que el acuerdo reducirá aranceles actualmente elevados en Mercosur para productos industriales europeos como automóviles (hasta 35%), maquinaria (14–20%) y farmacéuticos (hasta 14%), con un ahorro estimado de más de 4.000 M€ al año en derechos de aduana para las empresas de la UE.

En agroalimentario, la Comisión apunta también a la reducción de aranceles en productos con potencial exportador europeo, como vino y bebidas espirituosas (hasta 35%), chocolate (20%) y aceite de oliva (10%).

Qué significa “en la práctica” para una empresa exportadora: si la reducción arancelaria se materializa, la ventaja no llega sola. Hay que preparar bien la documentación, la clasificación y, sobre todo, la prueba de origen para poder acogerse a preferencias (un punto donde un transitario con experiencia marca la diferencia).

Para importadores: materias primas, alimentación e inputs con más lectura de riesgo y planificación

Eurostat describe una estructura del intercambio muy clara: en 2024, el 81,3% de las importaciones de la UE desde Mercosur fueron bienes primarios, mientras que el 86,6% de las exportaciones de la UE a Mercosur fueron manufacturas.

También concreta los principales productos: la UE importó sobre todo petróleo y derivados (12.100 M€), piensos (7.100 M€), café/ té/ cacao/ especias (5.200 M€), minerales y chatarra metálica (4.900 M€) y semillas oleaginosas (3.700 M€); y exportó principalmente farmacéuticos (6.800 M€), maquinaria industrial (5.400 M€) y vehículos de carretera (4.800 M€).

Para importadores españoles, esto suele traducirse en dos impactos típicos:

Más competencia por capacidad y ventanas de tránsito en determinados momentos si el flujo crece.

en determinados momentos si el flujo crece. Más foco en controles, trazabilidad y gestión documental (por ejemplo, para evitar paradas por incoherencias de datos o requisitos no previstos).

Salvaguardias y límites: no todo es “barra libre”

La Comisión subraya que, para productos sensibles, se contemplan límites a importaciones preferenciales: por ejemplo, menciona que vacuno y avícola quedarían limitados (cifras expresadas como porcentaje de la producción anual total de la UE) y que habría protecciones adicionales para arroz, miel y etanol, con monitorización y salvaguardias si hay perturbaciones de mercado.

En paralelo, el Consejo de la UE explica que, mientras avanza el marco legislativo permanente, la decisión introduce arreglos para que la Comisión pueda aplicar medidas de salvaguardia y monitorización reforzada en productos sujetos a contingentes arancelarios, con el objetivo de responder rápido ante distorsiones en el mercado.

El “cómo” importa: documentación, aduanas y diseño de ruta

Aquí entra la parte menos visible (y más decisiva) para empresas: convertir un acuerdo comercial en operaciones sin fricción exige coordinación de proveedor, comprador, aduanas, transportistas y transitario.

En ese terreno, XGL Logistics se posiciona como experto en exportaciones e importaciones y como transitario capaz de:

asegurar consistencia documental de extremo a extremo,

coordinar transporte internacional y puntos de transferencia,

y ayudar a empresas a diseñar rutas y tiempos realistas según Incoterm, producto y destino.

La lógica operativa, en la mayoría de casos, seguirá pivotando en marítimo y terrestre (por coste y volumen). Pero en cadenas donde el tiempo es crítico (repuestos, muestras, reposición urgente o ventanas cerradas), XGL recomienda tener prevista una alternativa puntual como transporte aereo de mercancías, sin que la estrategia se centre en la carga aérea.

Qué deberían revisar ya las empresas que comercian con Mercosur

Con base en lo que recogen Consejo, Comisión y Eurostat, una checklist realista para exportadores e importadores sería:

Mapa de productos : qué parte del catálogo entra en categorías con aranceles actuales altos (o sensibles).

: qué parte del catálogo entra en categorías con aranceles actuales altos (o sensibles). Origen y evidencia : qué documentos internos y de proveedores se necesitarán para beneficiarse de preferencias.

: qué documentos internos y de proveedores se necesitarán para beneficiarse de preferencias. Plan logístico por país : recordando que Brasil concentra gran parte del flujo UE–Mercosur.

: recordando que Brasil concentra gran parte del flujo UE–Mercosur. Escenarios de salvaguardia/cuotas: especialmente si se opera en partidas agrícolas o inputs con volatilidad.

En síntesis: el acuerdo UE–Mercosur puede abrir una etapa de oportunidades, pero el impacto real en exportaciones e importaciones dependerá de la ejecución. Ahí, contar con un especialista operativo como XGL —con experiencia en comercio exterior, transporte internacional y coordinación aduanera— puede ser el factor que convierta un cambio institucional en un flujo estable y competitivo.