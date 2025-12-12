Canarias y Andalucía, más unidas que nunca con la nueva conexión aérea de Binter a Sevilla

Binter inauguró el 1 diciembre sus vuelos con Sevilla, y con ello su modo canario de volar, una forma distinta de entender los viajes en la que la comodidad, el cuidado por el detalle y una atención personalizada convierten el trayecto en parte de la experiencia. Con 20 vuelos directos semanales con Canarias, diez a Tenerife Norte y otros diez a Gran Canaria, la aerolínea canaria acerca al sur peninsular un destino donde el clima estable y suave, la diversidad de paisajes y una gastronomía singular hacen posible desconectar en cualquier momento del año. Esta ampliación de rutas refuerza la presencia de la compañía en Andalucía, donde ya opera conexiones con Jerez de la Frontera, Granada, Córdoba y, en temporada de verano, Almería, con un crecimiento continuo iniciado en 2020 que ha ido tendiendo puentes entre ambas regiones.

Aterrizaje del primer vuelo en Sevilla con las banderas de ambas comunidades

Hay viajes que unen más que kilómetros, y el que conecta Sevilla con Canarias lleva consigo una historia compartida. En Sevilla, Triana mira al Guadalquivir; en Las Palmas de Gran Canaria, otro barrio del mismo nombre, mira al Atlántico. Ambos comparten vida de barrio, artesanía, carácter abierto y una manera de sentir que trasciende la distancia. Con esta nueva conexión, Binter une dos lugares que se reconocen entre sí y que comparten una misma identidad, haciendo más fácil acercar culturas y reforzar los lazos entre ambos destinos.

Características diferenciales del servicio Binter

Con Binter, el viaje comienza desde el momento del embarque. Su servicio a bordo, marcado por la hospitalidad canaria, y su moderna y silenciosa flota de aviones Embraer E195-E2 ofrecen una cabina con filas de dos plazas a cada lado del pasillo, sin asiento central y con una configuración que proporciona mayor amplitud, lo que se traduce en una experiencia de vuelo confortable, agradable y muy cómoda.

A ello se suman otros servicios diferenciales de la aerolínea, como el aperitivo gourmet que acerca al pasajero a la gastronomía del archipiélago, el entretenimiento a bordo o el equipaje de mano incluido en todas las tarifas.

Apertivo gourmet de Binter durante el vuelo inaugural a Sevilla

Además, viajar en modo canario significa tener al alcance por el mismo precio cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago. De modo que, si el viaje llega a Tenerife o Gran Canaria, es posible continuar hacia La Palma, Lanzarote o El Hierro, entre otros destinos, sin coste adicional. Una ventaja exclusiva que permite descubrir la diversidad del Atlántico y vivir varias Canarias en un mismo viaje.

Canarias, un paraíso donde recargar energía

Las ocho islas son un destino turístico idóneo para desconectar, alejarse de la rutina y recargar energía durante todo el año, gracias a sus condiciones climáticas privilegiadas, y a la enorme variedad paisajística, cultural y gastronómica que ofrece al visitante. Hay pocos lugares en el mundo donde cambiar de paisaje sea tan fácil.

Playa de Cofete, Fuerteventura

En Canarias basta con un vuelo corto para pasar de los volcanes de Lanzarote a los bosques de La Palma, de las dunas doradas de Fuerteventura a los acantilados de La Gomera…Y si hay una compañía capaz de conectar todos esos destinos tan distintos es Binter, la única aerolínea que vuela a todos los aeropuertos de las islas y lleva más de tres décadas conectando Canarias y a quienes la visitan.

Horarios y días de conexión de los vuelos con Sevilla

A partir de ahora, Binter conectará Sevilla con Canarias cinco días a la semana, los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, con una programación que facilita tanto las escapadas de fin de semana como estancias más largas.

En el caso de la ruta con el Aeropuerto de Tenerife Norte - Ciudad de La Laguna, los vuelos salen hacia la isla a las 20:00 horas, los lunes, y a las 19:50, el resto de los días de operación. Hacia Gran Canaria los vuelos parten a las 12:20. Las salidas desde Tenerife están previstas para las 16:10, los lunes, y a las 16:00 horas, el resto de días; mientras que desde Gran Canaria los aviones parten a las 08:30 horas.

Vuelo inaugural Sevilla

La llegada del modo canario a Sevilla invita a descubrir Canarias a través de una experiencia cómoda, rápida y llena de detalles que comienzan desde el primer momento. Con estas nuevas conexiones, Binter acerca aún más el archipiélago a Andalucía, ofreciendo un destino diverso, acogedor y perfecto para desconectar en cualquier época del año.