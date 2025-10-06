Charly González: “Es un gran momento para el inversor hispalense”

Cuando GILMAR, firma dedicada a la intermediación en la compra, venta y alquiler de inmuebles situados en una selección de las mejores zonas residenciales de España, se dispone a cumplir una década en Sevilla, su director, Charly González, hace balance de este periodo, “una historia de éxitos”, y desvela las claves de la actual situación del mercado inmobiliario en la capital hispalense.

Pregunta.–¿El año que viene GILMAR cumple diez años en Sevilla, ¿cómo ha sido la adaptación a esta ciudad y qué balance hace de este periodo?

Respuesta.–Echando la vista atrás, el balance es de un periodo que ha sido bonito sobre todas las cosas. Todo este tiempo hemos aunado esfuerzos de forma consistente y podemos hablar de esta década como una historia de éxito.

R.Los grandes profesionales que componen GILMAR han logrado que seamos una referencia como inmobiliaria en Sevilla.

P.–¿Cómo describiría la situación actual del mercado de la vivienda en esta ciudad?

R..–La situación del mercado es buena, es un mercado dinámico y atractivo. El mercado hispalense vivía en una especie de letargo que se sacudió hace unos cinco años. Hoy, podemos decir que su situación es una de las mejores de todo el territorio nacional. Además, nos ofrece una gran variedad de activos inmobiliarios, lo que nos permite atraer clientes de toda índole, como ahora veremos.

P.–¿Quiénes son los clientes de GILMAR en esta ciudad? ¿Qué perfil tienen?

R.–Tenemos tres clases principales: el cliente nacional, del sector premium, que conocemos a la perfección y busca su primera residencia en Sevilla; un cliente inversor que cada vez crece más ya que la inversión inmobiliaria en Sevilla ofrece unos retornos óptimos; y el cliente internacional, proveniente del continente europeo, que está especialmente interesado en el centro de Sevilla, es ese lifestyle sevillano.

P.–Al igual que ocurre en el resto de España, el acceso a la vivienda en uno de los principales problemas de los sevillanos. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

R.–La situación es compleja, ya que en ella confluyen distintos factores políticos y sociales. No obstante, las grandes bolsas de suelo en Sevilla cuentan hoy con una amplia oferta de obra nueva en comercialización, y el ritmo de ventas es positivo, con un flujo constante de clientes sevillanos interesados en acceder a estas viviendas.

P.–Entonces, ¿invertir en vivienda en Sevilla es cada vez más rentable?

R.Sin lugar a dudas. El mercado ofrece activos con una rentabilidad superior al 6%, es un gran momento para el inversor hispalense.

P.–Por tanto, para los que están pensando en comprar, ¿es buen momento?

R.–Tres veces sí. Sí para el inversor, sí para el cliente que adquiere su primera residencia y sí para el cliente internacional.

R.Este es un buen momento para comprar en la ciudad de Sevilla, quien lo haga hoy se alegrará mañana.

R.La salud del mercado y la seguridad de adquirir una vivienda en la capital de Andalucía hace que cualquier compra inmobiliaria en Sevilla dentro de los parámetros actuales de mercado sea una buena compra.

P.–¿Qué estilo de vivienda es el que más se reclama?

R.–Tres tipos principales: como inversión, primera residencia para el cliente sevillano, y vivienda con encanto para el cliente internacional.

P.–¿Con qué perspectivas GILMAR encara 2026?

R.–Encaramos 2026 con la ilusión del primer día, para seguir creciendo en este mercado, con trabajo y constancia, de la mano de los mejores profesionales.

R.Estamos convencidos de que este 2026, el año en el que cumplimos una década en Sevilla, nos permitirá seguir creciendo de la mano de la ciudad y sus ciudadanos para poder continuar siendo un referente del mercado inmobiliario hispalense.