En el sector agrícola, una compra impulsiva para ahorrar tiempo suele tener el efecto contrario: una máquina parada durante días y un gasto imprevisto en logística. Estos son los fallos más comunes en el mostrador (físico o virtual) y la estrategia para no caer en ellos.

1. Guiarse únicamente por la apariencia visual

El error clásico es pensar: "Se ve igual que la mía". En motores modernos y profesionales, dos piezas pueden ser idénticas por fuera pero tener tolerancias, materiales o pasos de rosca diferentes.

Cómo evitarlo: No compres por "parecido". Exige siempre la correspondencia con la referencia original (OEM). En Asvarta, el equipo técnico cruza los datos de tu motor con el catálogo oficial para asegurar que la pieza interna sea la exacta, no solo una que "encaje".

2. Ignorar el número de serie del motor

El modelo del motor (por ejemplo, un Lombardini 15LD) es solo la familia. Dentro de ese modelo, el fabricante introduce mejoras o cambios según el número de serie o el año de producción.

Cómo evitarlo: Localiza siempre la placa de identificación. Si el número es ilegible, especialistas como Asvarta pueden ayudarte a identificar la versión mediante fotografías del sistema de inyección o del cigüeñal, evitando pedidos erróneos.

3. No distinguir entre recambio adaptable y original

Lo barato puede salir caro si la pieza no cumple con las especificaciones térmicas o de presión del fabricante original. Un filtro o una junta de baja calidad pueden comprometer la vida útil de todo el motor.

Cómo evitarlo: Apuesta por distribuidores que, como Asvarta, sean servicio oficial de marcas líderes (Kohler, Hatz, Yanmar, MWM). Esto garantiza que el componente ha pasado las pruebas de estrés del fabricante.

4. Olvidar los componentes periféricos o "de un solo uso"

Muchos agricultores compran la pieza principal pero olvidan las juntas, retenes o tornillería específica que debe sustituirse al abrir el motor. Reutilizar una junta vieja para ahorrar unos euros suele derivar en fugas inmediatas.

Cómo evitarlo: Consulta el despiece completo. La plataforma de Asvarta permite visualizar el esquema del motor para que identifiques qué otros elementos (arandelas de cobre, filtros o juntas) necesitas para que la reparación sea definitiva y profesional.

5. No verificar el stock real y el tiempo de envío

En plena cosecha, esperar una semana por una pieza que "parecía estar en stock" es inasumible. Muchos portales actúan como meros intermediarios sin almacén propio.

Cómo evitarlo: Confía en especialistas con logística propia. La capacidad de respuesta de Asvarta, con envíos urgentes y un stock real de miles de referencias, está diseñada precisamente para minimizar el tiempo de inactividad de la maquinaria profesional.

La diferencia entre una reparación y una solución definitiva

En el sector agrícola, la eficiencia no se mide por la rapidez con la que se hace un pedido, sino por la precisión con la que se recibe la pieza. Confiar en expertos en repuestos para maquinaria agrícola como Asvarta transforma una crisis mecánica en una gestión ágil y controlada. Gracias a su metodología basada en el despiece técnico, su condición de servicio oficial de grandes marcas y una logística de envío urgente en 24/48 horas contrastada en su plataforma, el profesional del campo deja de jugar a la lotería con las referencias. Al final del día, contar con el respaldo de quien conoce el "DNI" de cada motor es la única garantía real para que la maquinaria vuelva al trabajo sin contratiempos, asegurando que cada campaña sea un éxito de productividad.