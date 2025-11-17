Conectados por la salud: la digitalización que une a las farmacias de Sevilla

En las últimas dos décadas, la farmacia sevillana ha vivido una transformación silenciosa pero profunda. La implantación de la receta electrónica fue el punto de partida de una revolución digital que cambió para siempre la forma de trabajar, comunicarse y cuidar la salud de los ciudadanos. Desde entonces, cada avance tecnológico ha tenido un mismo propósito: hacer más fácil la atención al paciente y garantizar que, viva donde viva, reciba el mismo servicio farmacéutico de calidad.

Por ese motivo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla ha culminado en el último año un importante proceso de renovación tecnológica y digitalización de sus sistemas de comunicación, que refuerza la infraestructura interna y mejora la conectividad de la red de 870 oficinas de farmacia de la provincia.

Una red más moderna, segura y conectada con el sistema sanitario

El proyecto ha incluido la renovación de los proveedores de internet del Colegio, la actualización de los sistemas de conectividad y la mejora de la infraestructura técnica que da soporte a la red colegial.

Gracias a esta inversión, las farmacias de la provincia disponen de una conexión más fiable y segura con los sistemas de información del Servicio Andaluz de Salud (SAS), garantizando el correcto funcionamiento de la receta electrónica, la trazabilidad del medicamento y la comunicación directa con otros niveles asistenciales. Esto permite que los farmacéuticos puedan ofrecer una atención más ágil y coordinada, reforzando su papel dentro del sistema sanitario.

El resultado es una red a la vanguardia y sólida, que es capaz de responder a las exigencias de un sistema de salud cada vez más digital, que conecta de forma eficaz tanto a las farmacias de Sevilla capital como a las de zonas rurales o de difícil acceso, como Isla Redonda (Écija), Trajano (Utrera) o Marismillas.

Esto ha supuesto un verdadero hito para reducir la brecha digital entre ciudad y entorno rural, que durante años ha supuesto un reto para muchos farmacéuticos en zonas con cobertura limitada o servicios técnicos más precarios.

En palabras de Jaime Román Alvarado, presidente del Colegio, “esta modernización no solo mejora la infraestructura tecnológica: refuerza el desarrollo profesional del farmacéutico y su papel dentro del sistema sanitario. Una red más sólida y conectada nos permite estar más presentes, más coordinados y más útiles para la sociedad”.

Conectividad desde el cielo

En alguno de estos municipios, donde la cobertura terrestre resulta insuficiente, la tecnología ha encontrado una solución innovadora. Varias farmacias de la provincia han incorporado conexión por satélite a través del sistema Starlink, desarrollado por la compañía SpaceX de Elon Musk.

En ese sentido, la farmacéutica de Isla Redonda (Écija), Patricia Guerrero, afirma que “La mejora de la conexión nos ha dado autonomía y seguridad. Ahora podemos trabajar sin interrupciones, ofrecer un servicio continuo y atender al paciente con la misma calidad que cualquier farmacia de la capital” Son pequeños hitos que reflejan algo grande: la voluntad de no dejar a nadie atrás, ni al profesional ni al paciente.

Un Colegio más digital y conectado

Además de las nuevas plataformas digitales para la gestión de servicios, la formación y las comunicaciones, el Colegio ha lanzado un servicio de atención al colegiado a través de WhatsApp, un canal directo y personalizado que permite resolver consultas, orientar sobre trámites y ofrecer asistencia en tiempo real. Estas nuevas vías de comunicación buscan reforzar la cercanía con los colegiados.

Como explica Pablo Martín Pelegrín, gerente del Colegio, “la modernización tecnológica que hemos acometido no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para hacer más eficiente la gestión, optimizar recursos y garantizar que cada farmacia, esté donde esté, tenga el mismo nivel de soporte y servicio”.

Invertir en tecnología es invertir en salud

La apuesta del Colegio por la digitalización no es solo una cuestión técnica, sino también una inversión en equidad, eficiencia y salud comunitaria.

Gracias a estas mejoras, todas las farmacias de la provincia, desde una ubicada en pleno centro de Sevilla hasta otra en una aldea de la Sierra Norte, cuentan con los medios necesarios para ofrecer un servicio sanitario moderno, rápido y conectado. Porque en la farmacia, la tecnología no sustituye a la cercanía: la amplifica.

Tecnología al servicio de las personas

La farmacia es, ante todo, una profesión humana. Por eso, detrás de cada nueva conexión, cada equipo actualizado o cada herramienta digital, hay un objetivo compartido: garantizar que todos los ciudadanos, vivan en el centro de Sevilla o en el último pueblo de la Sierra Norte, reciban el mismo nivel de atención y cuidado.

Y con cada avance, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla reafirma su compromiso con la innovación, la equidad y la salud de todos los sevillanos.

Patricia Guerrero