El consumo de tabaco no doméstico se duplica en España
En el primer semestre de 2025 se sitúa en el 10,2% del total consumido, cinco puntos más que en el mismo período de 2024
El volumen de tabaco no doméstico consumido en España, que incluye productos ilícitos, paralelos y falsificaciones, experimentó un notable incremento en el primer semestre de 2025, según los datos más recientes de la Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS) de IPSOS. Este tipo de consumo se disparó cinco puntos porcentuales, alcanzando el 10,2%, frente al 5,2% registrado en el mismo periodo de 2024. Aunque esta cifra representa el nivel más elevado desde 2017, aún se mantiene por debajo de los registros de hace una década. La proliferación de este tabaco no doméstico se traduce en una merma estimada de 467 millones de euros en la recaudación fiscal durante el primer semestre de 2025.
Paralelamente, el volumen de cigarrillos falsificados también ha experimentado un ascenso durante la primera mitad del año. Su proporción sobre el consumo total se ha situado en el 1,7%, en contraste con el 1,1% del mismo lapso del año anterior. No obstante, al considerar su peso dentro del conjunto del comercio ilícito, las falsificaciones han visto reducida su cuota, pasando del 21,15% en el primer semestre de 2024 al 16,6% en el mismo periodo de 2025. A pesar de esta aparente contracción, el porcentaje de falsificaciones se mantiene significativamente por encima del 7,53% que representaban en el consumo ilegal previo a la pandemia.
Los datos expuestos subrayan la persistencia del fenómeno de las fábricas ilegales en España, un objetivo prioritario en las operaciones contra el contrabando. Durante el primer semestre del año, se desmantelaron seis instalaciones clandestinas, concentradas principalmente en la Comunidad Valenciana y Andalucía; dos de ellas, dedicadas a la producción ilícita de picadura. Este balance representa una disminución en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se localizaron once instalaciones clandestinas.
Andalucía, de las comunidades más afectadas
En Andalucía, el 23,7% del total de paquetes analizados no contaban con las precintas fiscales estatales. Esto supone un aumento del 15,4% con respecto al mismo período de 2024. Nueve de las diez ciudades españolas con mayor consumo de tabaco no doméstico se encuentran en el sur de España, con Algeciras, Almería y Sevilla a la cabeza.
Si analizamos la procedencia del tabaco no doméstico consumido en nuestro país, aunque Gibraltar sigue siendo un mercado de entrada para el tabaco no doméstico en Andalucía, especialmente en Algeciras, el volumen de paquetes identificados como procedentes de este origen ha disminuido, en comparación con encuestas anteriores.
Según explicó Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Legales y Corporativos de Altadis-Imperial Brands durante la presentación del X Congreso Frente al Contrabando: “El aumento de falsificaciones y del consumo de tabaco no doméstico en nuestro país demuestra lo sensible que es la elasticidad de estos productos, no solo en su componente precio sino también en su componente renta. Por este motivo, es muy importante que las medidas fiscales que se adopten tengan en cuenta el contexto económico en el que se producen para que su aplicación no pueda llevar al traste con una década de avances contra el contrabando, y se traduzcan en una pérdida de recaudación fiscal tanto para el Estado como para las CCAA.”.
X Congreso Frente al Contrabando
El Congreso Frente al Contrabando de Tabaco celebra este jueves 13 de noviembre su décima edición y en esta ocasión tendrá lugar en La Línea de la Concepción. Será inaugurado por el alcalde de la localidad gaditana, Juan Franco, y allí se analizarán los avances conseguidos en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco, poniendo el foco en las implicaciones que tiene para la sociedad, especialmente en aquellas zonas que más sufren los efectos de esta actividad ilegal. También se abordarán algunos de los temas clave en la lucha contra el contrabando y se analizará el próximo acuerdo con Gibraltar.
Asimismo, se rendirá homenaje, como viene siendo ya tradición, a la extraordinaria labor que desempeñan la Agencia Tributaria y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el contrabando de tabaco, a través de los Premios No Contrabando. Este año, además, se hará entrega de un reconocimiento honorífico a Guillermo Fernández Vara, ex presidente de la Junta de Extremadura, “quien en su total apoyo al sector hizo que Extremadura fuera una región pionera en la aplicación de la trazabilidad de la hoja de tabaco”, como explicó la directora de Asuntos Legales y Corporativos de Altadis-Imperial Brands.
