El cooperativismo andaluz, ejemplo de crecimiento inclusivo y resiliencia

Trece años después, Naciones Unidas vuelve a poner el foco sobre las cooperativas, destacando así el papel fundamental que realizan en el fomento del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el fomento del crecimiento económico inclusivo. Así, bajo el lema ‘Las cooperativas construyen un mundo mejor’, se pone de manifiesto el impacto global duradero del cooperativismo, posicionándolo como una solución esencial de cara a los desafíos globales actuales. De esta manera, se destaca su contribución al desarrollo sostenible en materia social, económica y ambiental; a lo que se le añade su capacidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030. Por otro lado, también se pone en valor el potencial para promover el crecimiento inclusivo y fortalecer la resiliencia comunitaria.

En este contexto internacional, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas, FAECTA, celebra su 30 aniversario organizando un Congreso que se desarrollará en Sevilla durante el 29 y 30 de mayo. Bajo el lema ‘Andalucía es más coop: miradas de futuro al modelo empresarial cooperativo’ FAECTA pretende celebrar los logros y avances conseguidos en el sector cooperativo andaluz a lo largo de estos años, con una mirada de futuro que permita analizar y reflexionar sobre los retos y desafíos del tejido empresarial.

Por otro lado, este evento pretende ser un punto de inflexión en la trayectoria institucional de la organización al oficializar la nueva marca, Más Cooperativas, respondiendo así a la nueva situación gracias a la ampliación de su base asociativa con la incorporación de las familias cooperativas de consumo y servicios. De esta manera se pone de manifiesto su valor como agente económico así como su capacidad tractora y de transformación del sector del cooperativismo y la economía social en Andalucía.

A lo largo de los dos días de Congreso se analizarán aspectos económicos con la participación de José María O’Kean Alonso, catedrático de Economía Aplicada UPO; Carlos Sánchez Mato, economista y profesor en la Universidad Complutense de Madrid o Anna Fasano, presidenta Fiare Banca Ética. Para debatir y analizar el diseño de políticas públicas, el congreso contará con Rocío Blanco Eguren, consejera de Empresa, Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; Rodrigo Rodríguez Hans, alcalde de Cañada del Rosal y Giuseppe Guerini, presidente European confederation of industrial and service cooperatives (CECOP). El aspecto social del cooperativismo contará con las intervenciones de Javier Martínez Morilla, presidente FAECTA Granada; María del Mar García Torres, vicepresidenta de FAECTA; Manuela Villena López, gerente Fundación Bidafarma; y José Antonio López Cambronero, presidente Tartessos Málaga S. Coop. And.

Estas actividades se complementan con la emisión de dos trabajos audiovisuales, uno de ellos relativo a los 30 años de FAECTA y otro dedicado al cooperativismo andaluz.

Paralelamente se presentará la exposición ’Miradas al cooperativismo andaluz: 30 años, 30 fotos’, un reportaje fotográfico documental sobre una diversa selección de empresas cooperativas en Andalucía, firmado por la reputada fotógrafa Cristina de Middel, presidenta de la cooperativa internacional de fotógrafos Agencia Magnum.

A esto se le añade la celebración de la Asamblea General de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas, que este año tiene carácter electoral y, por tanto, se realizará la renovación de los miembros del Consejo Rector de la organización.

Luis Miguel Jurado. Presidente FAECTA: “Tenemos que exigir marcos legales más favorables”

Luis Miguel Jurado, presidente de FAECTA, declara que la celebración del Año Internacional de las Cooperativas “debe ser un llamamiento a la acción” y solicitan la creación de un “gran Pacto Andaluz”. Con respecto al Congreso, Jurado afirma que se trata de “una afirmación pública de el cooperativismo andaluz merece el mayor reconocimiento institucional”. En este sentido concluye que Más Cooperativas “es en sí una estrategia, una verdadera hoja de ruta”.