Descubre los nuevos packs de Navidad de Sánchez Romero Carvajal

La Navidad es el momento de compartir lo mejor. Este año, Sánchez Romero Carvajal presenta sus nuevos packs navideños, diseñados para regalar tradición, excelencia y el sabor inalterable del auténtico Jamón y Paleta de Bellota 100% Ibérica. Cada pieza es el resultado de un legado que combina artesanía, innovación y respeto por la naturaleza, con un diseño renovado que rinde homenaje al ‘Guardián de la esencia de Jabugo desde 1879”.

Los nuevos packs de Navidad 2025

Sánchez Romero Carvajal presenta dos exclusivos formatos para estas fiestas: el Pack Jamón, con un Jamón de Bellota 100% Ibérico acompañado de media caña de lomo y el Pack Paleta, compuesto por una Paleta de Bellota 100% Ibérica junto a salchichón y chorizo vela. Cada pack refleja el origen, la calidad y el cuidado diseño que caracterizan a la marca, convirtiéndose en el detalle perfecto para estas fiestas.

Historia y legado de la marca

Desde 1879, tres visionarios —Don Rafael Sánchez Romero, Don Manuel Romero y Don Enrique Carvajal— dieron origen a la marca pionera de Jabugo. Con más de 145 años de historia, Sánchez Romero Carvajal ha mantenido intacta su esencia: elaborar el auténtico Jamón de Bellota 100% Ibérico, respetando la tradición artesanal y la pureza racial. Jabugo, en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, es la cuna de este sabor único, donde la naturaleza y la sabiduría humana se combinan para dar vida a una experiencia gastronómica sin igual.

Pack de Paleta Sánchez Romero Carvajal con salchichón y chorizo de bellota 100% iberico

Guardianes de la esencia: valores y proceso

La filosofía de Sánchez Romero Carvajal se basa en preservar la autenticidad. Cada jamón es fruto de un compromiso con la pureza racial, la crianza en libertad y la alimentación natural en la Dehesa. El proceso artesanal dura al menos cinco años: dos para el desarrollo del animal y tres para la curación en bodegas centenarias. Oficios transmitidos de generación en generación —perfiladores, maestros cortadores, encargados de bodegas— garantizan la excelencia en cada pieza.

Compromiso con la sostenibilidad

Sánchez Romero Carvajal contribuye a la conservación de la Dehesa y la biodiversidad, asegurando el bienestar animal y colaborando estrechamente con ganaderos locales. Cada animal dispone de más del doble de espacio que exige la normativa, favoreciendo la sostenibilidad del entorno. Además, la marca genera empleo en la comarca y mantiene oficios artesanales que forman parte del patrimonio cultural de Jabugo.

Regalar un jamón Sánchez Romero Carvajal es compartir una historia y una tradición que trasciende generaciones.

Descubre más en: https://www.sanchezromerocarvajal.es