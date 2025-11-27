La Facultad de Ciencias Empresariales de la UPO refuerza su oferta académica y su conexión con el mundo profesional

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide continúa fortaleciendo su compromiso con una enseñanza de calidad, centrada en el alumnado y adaptada a las demandas del entorno profesional. Con un modelo docente que combina atención personalizada, formación práctica y una marcada proyección internacional, el centro ofertará un total de cuatro grados y tres dobles grados con la Facultad de Derecho de la UPO para el curso 2026/27.

Asimismo, la Facultad ha obtenido la certificación de la implantación de su Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC) por el programa IMPLANTA de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), así como la certificación por parte del programa AUDIT de ANECA, que reconocen su compromiso con la excelencia y la mejora continua.

La Facultad de Ciencias Empresariales de la UPO ha sido pionera en la docencia en inglés, impartiendo el Grado en Administración y Dirección de Empresas en su totalidad en este idioma (teniendo también la opción en español). Además, se suman los Grados en Análisis Económico con las menciones en Inteligencia de Datos y en Economía y Sostenibilidad y el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

Como novedad, la Facultad incorporará en su oferta académica del próximo curso el nuevo Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría, así como el Doble Grado en Derecho y Finanzas, Contabilidad y Auditoría, ambos con mención dual, lo que quiere decir que un número determinado de estudiantes podrá alternar su formación en último curso con un contrato en alternancia empresas.Asimismo, está actualmente en proceso de revisión en la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) la Memoria de Verificación del Grado en Business Analytics/Análisis de Datos para la Economía y la Empresa, que supondría un refuerzo y actualización de la oferta académica del Centro.

Álvaro López Cabrales, Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales

“Esta profunda revisión de los Grados que incluye nuevas menciones específicas vinculadas a la sostenibilidad y el Big Data aplicado a la economía, la profundización en la Auditoría y mención dual pone de manifiesto el esfuerzo de la Universidad Pablo de Olavide por adaptar su oferta académica a las necesidades del contexto socioeconómico” resalta el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Álvaro López Cabrales. “La posibilidad de que se autorice una futura implantación de un Grado en Business Analytics/Análisis de Datos para la Economía y la Empresa, demuestra un interés por estar en la vanguardia formativa de las últimas tendencias de gestión empresarial” ha señalado Álvaro López.

Por otro lado, la Facultad refuerza su política de internacionalización mediante el compromiso institucional con el programa Erasmus+ y demás programas propios de movilidad académica, como Atlánticus, con instituciones fuera de la UE. Resulta destacable en esta línea, su trabajo en el diseño de itinerarios de doble titulación internacional como el recientemente aprobado con la Universidad Fachhochschule Dortmund (Alemania). Además, la Universidad impulsa becas para la certificación de niveles B2 y C1 en idiomas extranjeros, fortaleciendo la preparación global del estudiantado.

La empleabilidad constituye otro de los pilares del centro. En este sentido, cabe destacar que la Facultad de Ciencias Empresariales ofrece el Programa de Prácticas de Excelencia, el cual que permite al estudiantado completar su formación en empresas de prestigio como Deloitte, KPMG, NTT Data, PwC, Ernst & Young o ACESUR, entre otras.

“Las prácticas externas de nuestro alumnado constituyen un mecanismo fundamental de conexión permanente entre la Universidad con el tejido productivo y el mundo empresarial. Aportan a los estudiantes una experiencia laboral real que resulta clave para su inserción profesional en ocupaciones alineadas con las capacidades, habilidades y conocimientos adquiridos en la Facultad de Ciencias Empresariales de la UPO”, ha destacado el decano.

Más información: https://www.upo.es/facultad-ciencias-empresariales/es/