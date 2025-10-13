La Feria del Jamón de Aracena se consolida como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

Aracena inaugura el próximo fin de semana la vigésimo octava edición de la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, una cita que se consolida como uno de los eventos turísticos más multitudinarios de la provincia de Huelva y una gran oportunidad de lanzamiento y promoción del producto ibérico, que encuentra su gran escaparate en esta Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

Durante dos fines de semana (del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre), el jamón ibérico se alzará como producto emblemático de la comarca serrana y atraerá a miles de visitantes al Recinto Ferial de Aracena, centro neurálgico de la fiesta, con un fuerte impacto turístico en el municipio y pueblos vecinos, que cubren todas sus plazas hoteleras de manos de este evento gastronómico.

La Feria del Jamón de Aracena es un evento muy consolidado, con unas actividades que ponen en valor tanto la importancia de la ganadería del cerdo ibérico como sus productos derivados, combinando conceptos de relevante actualidad, como la tradición, la modernidad y la seguridad alimentaria.

En el Pabellón Ferial, unas 20 empresas del sector cárnico ofrecen sus productos bajo el control estricto del cumplimiento de la Norma de Calidad del Ibérico, una garantía que ofrece esta feria y que es seña de identidad. El punto de corte y venta oficial de raciones de jamón cuenta con cortadores profesionales y permite la degustación del 100% ibérico de bellota a precio asequible.

Al jamón ibérico y los embutidos, se suman otros productos de gastronomía de la zona (miel, quesos, pan de leña, dulces, etc.), así como productos autóctonos de temporada (setas, castañas, nueces, membrillos, etc.), con participación de más de 30 artesanos en la Carpa Permanente.

El recinto cuenta con carpas con servicio de bar y espacios para el consumo libre, mediante el sistema de alquiler de mesas y sillas, gestionado por el Ayuntamiento, permitiendo así disfrutar del evento incluso si hay lluvia. Además, cuenta con una amplia zona de aparcamiento en la Huerta Panaderos, con una bolsa de 119 plazas para vehículos y 42 autocaravanas, junto a emplazamientos destinados a autobuses.

La programación cuenta con distintas actividades, en las que se pone en valor la cultura popular en torno al cerdo ibérico (demostraciones de despiece o de corte), así como su tradicional Concurso de Cortadores (domingo 19, 13 horas), jornadas técnicas para profesionales (viernes 24, 10:30 horas), catas sensoriales, showcooking (viernes 24, 12 horas), degustaciones populares (sábados a las 22 horas) y actuaciones musicales en el recinto.

Destaca también uno de los grandes concursos de la Feria, ‘Su Peso en Jamón’, un sorteo entre todos los participantes que, previamente, deberán marcar en la báscula para dilucidar el premio final: sus kilos traducidos en jamones ibéricos. El ganador o ganadora se conocerá el domingo 26 en un sorteo público (17:30 horas).

La Gala del Jamón se celebrará el viernes 24 en el Teatro Sierra de Aracena, un acto que contará este año con la exaltación de Eva Ruiz, presentadora del programa ‘La tarde, aquí y ahora’ de Canal Sur Televisión y acogerá el acto de hermanamiento gastronómico entre el jamón de Aracena y el Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo, cuyos productos podrán degustarse también el viernes 24 en la Feria.

Asimismo, este acto, servirá para la entrega del Jamón de Oro y la Bellota de Oro, máximas distinciones que ofrece la Feria y que elige el Comité Organizador. El Jamón de Oro ha recaído este año en Emiliano de Pedro, reconocido catedrático de la Universidad de Córdoba, investigador y divulgador del cerdo ibérico y sus productos derivados, que lo han convertido en una de las voces más autorizadas dentro del sector.

La Bellota de Oro, por su parte, será para José Luis Martín Mohedano, veterinario de la OCA de Aracena con una amplia trayectoria de servicio público a la ganadería y los profesionales del sector en la Sierra de Aracena. Las entradas para la Gala, que son gratuitas, pueden recogerse a partir de este lunes en las oficinas del Teatro Sierra de Aracena (de 10 a 13 horas) y la misma tarde del evento, en taquilla.

La Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico se convierte en una de las fiestas gastronómicas más relevantes de Andalucía y cuenta con el apoyo de instituciones como la Diputación de Huelva, las Consejerías de Turismo y Agricultura, así como otros organismos, como la Asociación de Empresarios de Aracena, Incedeca, la DOP Jabugo, Cruzcampo o Caja Rural.

Cartel

Programa completo en www.aracena.es