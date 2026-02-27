FUE GOLD by Clínica Frontela: la era dorada del injerto capilar

El arte de la precisión

En un universo donde la belleza y la tecnología se encuentran, FUE GOLD representa el equilibrio perfecto entre ciencia y estética. Desarrollada en Estados Unidos y aplicada en exclusiva por Clínica Frontela, esta técnica utiliza microinstrumentos con puntas de oro biocompatible, un material noble que garantiza una extracción más suave, limpia y precisa.

Como referencia en Andalucía, la clínica injerto capilar Sevilla incorpora este método con estándares internacionales de calidad.

“No se trata solo de injertar cabello, sino de recuperar la confianza”, afirman desde la dirección de la clínica.

Oro, innovación y naturalidad

Innovación en el injerto capilar

El oro no solo aporta un acabado quirúrgico más fino, sino que también acelera la cicatrización y mejora la integración de los folículos, logrando una densidad homogénea y un resultado visual imperceptible. Los pacientes destacan la ausencia de cicatrices visibles y una recuperación sorprendentemente rápida.

La técnica FUE GOLD en Sevilla ha sido especialmente valorada por quienes buscan naturalidad sin renunciar a precisión quirúrgica.

Belleza con alma científica

En las 13 sedes de Clínica Frontela, el lujo se traduce en confort clínico y atención personalizada. Cada procedimiento es planificado con precisión milimétrica para respetar la armonía facial y capilar de cada persona. La innovación tecnológica convive con un trato humano que define la esencia de la marca. Demostrable gracias los datos destacados de la ténica FUE GOLD que vemos a continuación:

• 13 clínicas en España

• 5 trasplantes diarios por sede

• Recuperación: 10 días

• Técnica exclusiva en Europa

Excelencia con sello Frontela

Clínica Frontela Sevilla

Clínica Frontela Sevilla ha convertido la cirugía capilar en una experiencia estética de alto nivel. Su filosofía combina ciencia, elegancia y resultados naturales. Con FUE GOLD, Sevilla se sitúa en la vanguardia mundial de la medicina capilar de lujo.