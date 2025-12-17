Hogarium: más de dos décadas asegurando el descanso de los españoles

La vida moderna está marcada por el ajetreo y el estrés. Nos pasamos el día corriendo de aquí para allá, pendientes de mil cosas al mismo tiempo. Por eso, cuando llegamos a casa y se acerca la hora de dormir, todos deseamos tener un buen descanso. Porque dormir bien no es un lujo, sino una auténtica necesidad para la recuperación física y mental.

Por eso, hoy queremos presentarles a Hogarium, una empresa española que ha sabido evolucionar hasta posicionarse como un referente en la fabricación de equipos de descanso de alta calidad, gracias a su constante innovación, diseño y buen precio. Su Adjunta a Dirección es Sandra Castejón, quién nos rubrica esta filosofía: “En Hogarium creemos firmemente que el descanso no es un lujo, sino una necesidad esencial para el bienestar. Por eso trabajamos cada día para que nuestros clientes disfruten de productos de calidad excepcional al mejor precio”

El origen de Hogarium se remonta a 1997, cuando la empresa inició su andadura en el comercio online, dedicándose inicialmente a la venta de productos de tecnología y pequeños electrodomésticos (PAE). Este inicio en la venta digital y la distribución sentó las bases de su eficiencia logística y les permitió transformarse en un distribuidor experto en venta directa, con un gran conocimiento de las necesidades del consumidor final.

El salto estratégico a la especialización: el nacimiento de un fabricante de colchones

Pero el verdadero punto de inflexión llegó en el año 2014. Fue en ese momento cuando Hogarium tomó una importante decisión estratégica: especializarse en el sector del descanso. Un giro que se consolidó con la incorporación a su grupo de la empresa Colchonsur, lo que marcó el comienzo de su viaje como fabricantes de productos de descanso.

Desde ese momento, el foco se puso en su producto estrella: los colchones viscoelásticos, una tecnología que, por sus propiedades de adaptabilidad y alivio de presión, es sinónimo de descanso reparador.

Esta especialización no fue casual. La dirección de Hogarium entendió que, para poder ofrecer productos de la mejor calidad al mejor precio, necesariamente debían tener el control integral de todo el proceso, pues siendo fabricantes pueden supervisar cada etapa, desde la selección de las materias primas hasta el producto final. “Ser fabricantes nos permite supervisar cada detalle, desde las materias primas hasta la entrega final. Esa trazabilidad es la que garantiza que cada colchón que sale de nuestras instalaciones cumpla los más altos estándares europeos”. comenta Sandra.

¿El resultado? Una cadena de producción mucho más rápida y eficiente, que permitió la reducción de costes y tiempos de entrega más cortos para el cliente. Esta es, sin duda, una de las grandes ventajas competitivas de esta empresa.

Innovación y diseño a la española: calidad 100% nacional

Hogarium no es un fabricante más, sino que “la innovación forma parte del ADN”. Esta empresa apuesta firmemente por la constante innovación, el diseño y fabricación de sus productos de descanso. Por ello, trabajan con diseño de vanguardia e incorporan continuamente nuevos materiales y tecnologías, a fin de poder adaptarse siempre a las más altas exigencias del mercado.

Otro aspecto crucial que resalta en su compromiso con la calidad y la sostenibilidad es su sello de fabricación 100% en España. Algo de lo que se sienten especialmente orgullosos: “Apostar por la fabricación local, concretamente en Sevilla significa apostar por la calidad, el empleo y la sostenibilidad”

El resultado: productos de alta calidad, cuidado diseño y un precio imbatible.

Todo esto realizado en unas instalaciones que están a la altura de su ambición, y que cuentan con tecnología única en España para la fabricación de sus productos. La guinda del pastel es su valioso equipo humano, compuesto de personas altamente cualificadas que, siguiendo las más estrictas normas de fabricación europeas, han conseguido convertirse en una de las mejores colchonerías de toda España.

Tecnología de descanso: el Sistema Multisac

A estas alturas vale la pena destacar una de las tecnologías más avanzadas en el mundo del descanso: el muelle ensacado. Este sistema permite que cada muelle actúe de forma independiente, ofreciendo una adaptación ergonómica, una excelente independencia de lechos y una gran transpirabilidad. Dentro de estas soluciones, destacan la carcasa de muelles Nesting, cuya disposición en forma de panal de abeja incrementa los puntos de apoyo y la estabilidad, y la carcasa de muelles firmes, que incorpora una varilla perimetral unida a los muelles para proporcionar una firmeza superior sin renunciar al confort. Sin duda, una tecnología que marca la diferencia en la calidad del descanso.

Tiendas físicas y servicios a medida: el cliente en el centro del proceso

Aunque su origen se remonta al comercio digital, Hogarium ha sabido construir una sólida presencia física en nuestro país. Tan es así que, actualmente, cuentan con una cadena de tiendas de descanso distribuidas principalmente entre las Comunidades Autónomas de:

Andalucía: Écija, Lepe, Osuna, Sevilla (Zona de Nervión) y Marbella.

Extremadura: Badajoz y Cáceres.

Esta red de tiendas pone a disposición de los clientes la experiencia de probar y sentir la calidad de los productos antes de realizar su compra, recibiendo además la excelente atención y asesoramiento experto de su personal.

La oferta de productos: un catálogo para cada necesidad

Y si hablamos del catálogo de Hogarium, lo menos que podemos decir es que es amplio y completo, cubriendo todas las necesidades de un hogar que busca el mejor descanso:

Colchones y almohadas: incluyendo sus afamados colchones viscoelásticos y modelos de diferentes firmezas.

Mobiliario: bases tapizadas, somieres, somieres articulados, canapés y cabeceros.

bases tapizadas, somieres, somieres articulados, canapés y cabeceros. Otras soluciones: sillones relax y butacas

Por otra parte, uno de los servicios que posiciona a esta empresa como una colchonería premium en el mercado español es la posibilidad de personalización de pedidos. Allí, los clientes pueden solicitar colchones a medida, así como otros artículos de descanso adaptados a sus dimensiones y preferencias exactas, una clara muestra de su capacidad de adaptarse a las necesidades de los españoles con presupuesto y proyectos a su medida. Esto marca para Sandra la diferencia: “Cada persona descansa de una forma distinta. Por eso ofrecemos soluciones a medida, para que cada cliente encuentre exactamente lo que necesita, sin renunciar a la comodidad ni al presupuesto”.

Logística, seguridad y facilidades de compra

Pero la eficiencia no termina en la fábrica. Hogarium, además, ofrece un servicio logístico de primer nivel que incluye:

Servicios de reparto, montaje y recogida.

Servicio de entrega exprés.

Posibilidad de envío a toda la Península española.

Y para compras al por mayor, cuentan con precios especiales por cantidad y dan presupuesto sin compromiso, lo que los convierte en un socio estratégico si usted tiene un hotel, residencias u otros negocios de ese tipo.

Tu compra segura y sencilla

Comprar en Hogarium es un proceso rápido, cómodo y sencillo, diseñado para la tranquilidad del usuario. Lo primero que debes saber es que su plataforma online está protegida con el protocolo SSL, lo que brinda máxima seguridad en la cesión de información sensible y en las pasarelas de pago.

También cuentan con múltiples formas de pago para adaptarse a todos:

Ingreso o transferencia bancaria.

Tarjetas Visa, Mastercard y Maestro.

Pago por Bizum.

PayPal.

Pago aplazado por Sequra en 3, 6, 12 o 18 cuotas.

Fidelidad recompensada

Finalmente, para agradecer la confianza, Hogarium premia a sus clientes con un sistema de vales descuento y puntos de fidelidad. De manera que, por cada compra en su web, se generan puntos que pueden convertirse en cupones canjeables para futuros pedidos. “Premiar la fidelidad es nuestra forma de agradecer que, año tras año, tantas familias españolas sigan confiando en nosotros para su descanso”, finaliza Sandra.

En definitiva, Hogarium es una empresa 100% andaluza, con más de dos décadas de experiencia, que ha sabido direccionar su camino hacia la fabricación de equipos de descanso de alta gama. Con un serio compromiso con la innovación y la calidad, y un excelente servicio de atención al cliente.

Así que, si estás buscando un colchón de calidad, una base tapizada resistente o cualquier otro artículo para tu descanso, no dudes en consultar a los especialistas de Hogarium.

Para presupuestos personalizados o cualquier otra consulta, puedes ponerte en contacto con su equipo a través del teléfono 95 590 19 93 o escribiendo a info@hogarium.es. ¡No esperes más para invertir en tu descanso! En las tiendas o en la web de Hogarium encontrarás el servicio, la calidad y el precio que buscas.